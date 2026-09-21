În timp ce politicienii își numără voturile, noi ne numărăm banii de benzină. Noi scumpiri la pompă! Faceţi plinul cum puteţi şi cu cât puteţi, pentru că, oricum, se va simţi la buzunar. La majoritatea staţiilor din Bucureşti, benzina e doar cu un ban mai ieftină de 10 lei, motorina se apropie la fel de sigur de pragul de 11 lei pe litru, chiar şi cu acciza redusă.

La stația la care se află în acest moment, un litru de benzină costă 9,99 lei, iar un litru de motorină costă 10,88 lei. Prețurile vin în contextul în care, la începutul lunii, ministrul Finanțelor a prelungit mecanismul accizei dinamice până la finalul lunii.

În cazul motorinei, acciza este de 2,10 lei, însă, din cauza scumpirilor, aceasta nu se mai simte. În prezent, prețurile carburanților au crescut cu până la 9 bani pe litru la toate stațiile din București, iar, dacă se face o comparație cu anul trecut, în aceeași perioadă, diferențele sunt considerabile.

Pe 21 septembrie 2025, un litru de benzină putea fi cumpărat cu aproximativ 7,50 lei, iar un litru de motorină costa aproximativ 7,82 lei.