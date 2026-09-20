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Un atac cu sute de drone a vizat Moscova: 2 persoane au murit şi o rafinărie a fost avariată

Atac cu drone în regiunea Moscova din 16 septembrie 2026 - Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 20.09.2026, 09:47 | Modificat la 20.09.2026, 09:49

Sute de drone au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare duminică dimineață, atacul soldându-se cu cel puțin doi morți, pagube în zone rezidențiale și avarierea unei rafinării majore de petrol.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană rusă a doborât cel puțin 186 de drone. El nu a precizat originea atacurilor.

Primarul a mai anunțat că o instalație care aparține Rafinăriei de Petrol din Moscova a fost avariată, menționând că nu s-au înregistrat victime la fața locului. Rafinăria respectivă a mai fost ținta atacurilor ucrainene, notează AFP.

La rândul său, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a precizat că 249 de drone au fost doborâte, provocând distrugeri în mai multe zone locuite.

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Acesta a anunțat că în urma atacurilor au fost înregistrate două victime, o femeie în vârstă de 44 de ani și un bărbat în vârstă. Într-o altă zonă afectată, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu cauzat de prăbușirea resturilor unei drone.

Atacurile au venit după ce Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina s-ar fi angajat să nu atace infrastructura energetică a celeilalte țări. Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să adopte „măsuri de dezescaladare” dacă Rusia procedează la fel, iar Kremlinul a calificat propunerea drept o „idee bună”.

De asemenea, ofensiva aeriană are loc în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia. Alegerile parlamentare sunt primele organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

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Partidul Rusia Unită, fidelă președintelui Putin este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei de Stat.

Opoziția anti-război are o reprezentare redusă pe listele electorale, întrucât partidul Yabloko, singura formațiune înregistrată care a criticat războiul din Ucraina, a fost exclus.

Aceste alegeri includ și locuitori din patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat în 2022 (Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie), deși nu controlează în totalitate aceste teritorii.

Mihai Iorga
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