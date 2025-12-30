Antena Meniu Search
Beyonce a devenit miliardară. Este a cincea muziciană care a intrat în topul celor mai bogaţi oameni

Finalul de an a venit cu o veste extraordinară pentru Beyonce. Artista americană a devenit miliardară şi a intrat într-un top select - doar patru alţi muzicieni au trecut acest prag financiar de-a lungul timpului.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 20:14

La doar 44 de ani, Beyonce a intrat în topul celor mai bogaţi oameni ai planetei. Pasul cel mare l-a făcut datorită succesului uriaş al celui mai recent album, Cowboy Carter. Spectacolele din 2025 i-au adus încasări de 400 de milioane de dolari, la care s-au adăugat alte 50 de milioane din vânzările de produse. Este încununarea unui an de vis pentru Beyonce, care a obţinut şi premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului.

Deşi Beyonce mai are un brand de îngrijire a părului, unul de băuturi alcoolice şi o linie vestimentară, cea mai mare parte a miliardului provine din muzică. Şi, cum ban la ban trage, Beyonce calcă pe urmele soţului Jay - Z, care a fost primul cântăreţ din lume cu o avere de un miliard de dolari. După el, au urmat Rihanna, Taylor Swift şi legendarul Bruce Springsteen.

Potrivit revistei Forbes, la nivel mondial există 3.000 de persoane care au o avere de cel puţin un miliard de dolari.

