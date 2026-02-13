Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a "limita riscul escaladării", informează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.02.2026 , 21:36
Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia - Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia - Profimedia

"Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile lor interese", a declarat preşedintele francez în timpul Conferinţei de Securitate de la Munchen. El le-a propus europenilor "să lanseze o serie de consultări asupra acestui subiect important".

Şi dacă ei vor să fie "în poziţie de forţă" pentru a discuta cu Rusia pe viitor, ţările de pe Bătrânul Continent trebuie "să dezvolte activ cutia lor cu scule" în materie de apărare, în special în materie de sisteme de "lovituri de precizie" în profunzime, a estimat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina franta emmanuel macron
Înapoi la Homepage
“De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
&#8220;De ce mă faci hoţ, mă?&#8221; Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Povestea actorului din Dawson's Creek mort de cancer este mai tristă decât ne-am fi imaginat. Hollywood-ul s-a mobilizat pentru el
Povestea actorului din Dawson's Creek mort de cancer este mai tristă decât ne-am fi imaginat. Hollywood-ul s-a mobilizat pentru el
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor?
Observator » Ştiri externe » Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia