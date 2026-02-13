Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a "limita riscul escaladării", informează AFP, citată de Agerpres.

"Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile lor interese", a declarat preşedintele francez în timpul Conferinţei de Securitate de la Munchen. El le-a propus europenilor "să lanseze o serie de consultări asupra acestui subiect important".

Şi dacă ei vor să fie "în poziţie de forţă" pentru a discuta cu Rusia pe viitor, ţările de pe Bătrânul Continent trebuie "să dezvolte activ cutia lor cu scule" în materie de apărare, în special în materie de sisteme de "lovituri de precizie" în profunzime, a estimat el.

