Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: SUA și Europa trebuie să fie împreună. Nu vrem aliaţi slabi

Occidentul este într-un declin provocat de dezindustrializare, migraţie în masă şi politici energetice eşuate. Acesta a fost mesajul lui Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen. De data aceasta, însă, discursul a fost unul împăciuitor, nu provocator. Secretarul de stat a cerut Europei să i se alăture lui Donald Trump pe drumul către prosperitate şi a amintit de legăturile istorice transatlantice.

Marco Rubio şi-a început discursul vorbind despre alianţa istorică dintre SUA şi Europa și despre modul în care, după căderea Zidului Berlinului în 1989, s-a creat o lume fără granițe. Însă el spune că aceasta a fost o iluzie periculoasă și o idee naivă, care a ignorat atât natura umană, cât și lecțiile istoriei. "Ne-a costat scump", adaugă el.

"SUA și Europa trebuie să fie împreună"

"Ne-am adunat astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când această conferință a început în 1963, se desfășura într-o națiune, de fapt, pe un continent care era divizat el însuși divizat. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei. La momentul primei reuniuni, comunismul sovietic era în plină ascensiune și mii de ani de civilizație occidentală erau în balanță. În acel moment, victoria era departe de a fi sigură, dar eram motivați de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combăteam, ci și de ceea ce apăram.

Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, aceea că am intrat în sfârșitul istoriei și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate doar prin comerț și schimburi comerciale vor înlocui acum naționalitatea, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces, va înlocui acum interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără frontiere, în care toată lumea va deveni cetățean al lumii.

Aceasta a fost o idee prostească, care a ignorat atât natura umană, cât și lecțiile a peste 5000 de ani de istorie umană înregistrată, și ne-a costat scump. În această iluzie, am îmbrățișat o viziune dogmatică a comerțului liber și fără restricții, în timp ce am dezindustrializat, am mutat milioane de locuri de muncă în străinătate și am cedat controlul adversarilor și rivalilor.

Am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, cu prețul menținerii capacității de a se apăra. În căutarea unei lumi fără frontiere, am deschis porțile unui val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru. Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații, civilizația occidentală. Știm că soarta Europei nu va fi niciodată independentă de a noastră", a declarat secretarul de stat american.

Rubio: Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru

"SUA și Europa sunt strâns legate, cu istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut. De aceea noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre. Motivul, prieteni, este că ne pasă profund.

Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru, iar dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profunda noastră preocupare pentru o Europă cu care suntem legați, nu doar economic, nu doar militar, ci și spiritual și cultural.

SUA doresc ca Europa să fie puternică, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru securitatea noastră națională. ONU are un potențial enorm, dar nu a reușit să rezolve conflictul din Gaza sau din Ucraina, dovedindu-se neputincioasă de fiecare dată

Într-o lume perfectă, toate aceste probleme și multe altele ar fi rezolvate de diplomați și de rezoluții formulate în termeni fermi.

Dar nu trăim într-o lume perfectă și nu putem continua să permitem celor care amenință în mod flagrant și deschis cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea globală să se ascundă în spatele abstracțiilor dreptului internațional pe care ei înșiși le încalcă în mod sistematic", a mai adăugat Rubio.

Rubio pledează pentru o Europă mai puțin dependentă militar de SUA

"Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face și pe noi mai slabi. Vrem aliați care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliații noștri să fie împovărați de vină și rușine.

Vrem aliați care să fie mândri de cultura și moștenirea lor, care să înțeleagă că suntem moștenitori ai aceleiași civilizații mărețe și nobile și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere. De aceea nu vrem ca aliații noștri să raționalizeze status quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara.

Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim îngrijitori politicoși și disciplinați ai declinului controlat al Occidentului. Într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie clar pentru toți că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră se află poate în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei".

Rubio a sărit peste o întâlnire cu liderii europeni dedicată Ucrainei

Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, într-o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului, relatează Financial Times.

Rubio urma să participe la întâlnirea cu liderii din ţări precum Germania, Polonia, Finlanda şi Comisia Europeană, vineri după-amiază, la München, dar a anulat în ultimul moment invocând neconcordanţe de program.

„Secretarul nu va participa la întâlnirea în formatul Berlin cu privire la Ucraina, având în vedere numărul de întâlniri pe care le are în acelaşi timp”, a declarat un oficial american. „El se ocupă de problema Rusiei-Ucraina în multe dintre întâlnirile sale de aici, de la München”, a punctat oficialul.

Un oficial european a comentat că anularea participării este „necugetată”. Aceasta a survenit în contextul în care administraţia Trump se distanţează din ce în ce mai mult de aliaţii săi europeni şi încearcă să împingă Ucraina către o înţelegere cu Rusia pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.

Întâlnirea a fost lipsită de substanţă fără participarea SUA, a declarat un al doilea oficial european pentru FT. Rubio a purtat discuţii cu cancelarul german Friedrich Merz. Un oficial german a declarat că Ucraina a fost tema centrală a discuţiilor dintre Merz şi secretarul de stat american. Ei au vorbit şi despre stadiul negocierilor cu Rusia şi despre continuarea sprijinului acordat Kievului, în special ajutorul militar. Alte subiecte abordate au fost NATO şi rolul Europei în cadrul acesteia. Rubio a lăudat eforturile Germaniei de a consolida alianţa militară, a declarat oficialul.

După München, Rubio va călători la Budapesta pentru a se întâlni cu premierul maghiar Viktor Orbán, cel mai pro-rus lider al UE, care a blocat eforturile de aprofundare a sprijinului pentru Kiev. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat că vizita în Ungaria are ca scop „consolidarea” relaţiilor cu o ţară europeană care, spre deosebire de curentul principal al UE, împărtăşeşte viziunea administraţiei Trump privind pacea în Ucraina.

Avertismentul cancelarului Merz

Cancelarul Germaniei a ținut vineri un discurs de forţă în care a spus că lumea nu mai funcționează după regulile de până acum. Potrivit lui, vechea ordine mondială a dispărut, iar noua realitate este una bazată pe politica forței, în care chiar și cele mai puternice țări pot fi puse în pericol. El a numit relația tensionată dintre Uniunea Europeană și Statele Unite un „adevăr incomod”, a vorbit despre o ruptură între cele două continente și a avertizat că libertatea nu mai poate fi considerată garantată, mai ales în contextul amenințării venite dinspre Moscova.

Tot vineri, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, au discutat în contradictoriu despre finanțarea organizațiilor internaționale. Waltz a spus că pentru alegătorii americani este tot mai greu de justificat de ce SUA continuă să plătească sume mari către instituții precum ONU. Kallas a răspuns că, atunci când America intră în războaie, multe țări europene o susțin și își pierd soldați, subliniind că și SUA au nevoie de sprijinul Europei.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat o perspectivă optimistă despre viitorul Europei. El a vorbit despre despre crearea unui nou program european privind armele nucleare și a respins criticile potrivit cărora Europa ar impune reguli prea stricte platformelor de social media.

