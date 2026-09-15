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Video Cazul alegerilor anulate din România, din nou pe masa eurodeputaților. Un nou raport vizează rolul TikTok

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 07:47 | Modificat la 15.09.2026, 07:47

Cazul alegerilor anulate din România e din nou pe masa eurodeputaților! Oficialii cer concluzii şi măsuri mai rapide de la Comisia Europeană.

De asemenea, un raport care va fi supus astăzi votului la Strasbourg cere Comisiei să finalizeze analiza privind rolul TikTok şi posibilele ingerinţe în procesul electoral.

Documentul analizează modul în care reţelele sociale sunt folosite în campaniile electorale din Europa şi menţionează în mod explicit cazul României. Paleta convorbirilor va fi mult mai largă şi ne vizează direct.

Pe agendă sunt teme importante pentru viitorul Uniunii Europene, de la discursul Ursulei von der Leyen despre "Starea Uniunii" şi sprijinul pentru Ucraina până la apărarea europeană.

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Anda Anghelache
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