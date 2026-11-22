Un student de la Politehnică a fost prins în timp ce plănuia să-și ucidă un coleg, rival în dragoste. Anchetatorii spun că tânărul nu putea trece peste faptul că fata pentru care făcuse o obsesie, studentă la aceeaşi facultate, avea o relaţie cu celălalt băiat. Procurorii au descoperit planurile de asasinat într-un caiet al studentului, atunci când au făcut perchezitii. Un profesor ceruse ordin de protecţie faţă de tânărul care îl atacase anul trecut, după ce i-a luat apărarea fetei într-un conflict.

Totul a început în anul 2024 când studentul de 24 de ani nu a acceptat că fata de care era îndrăgostit l-a respins și a ales să fie cu un alt coleg. Gelos, și-a urmărit și a agresat rivalul și a încercat chiar să construiască o bombă artizanală cu care să-l sperie.

În toată această poveste a intervenit și un profesor care a încercat să o apere pe tânără, însă și acesta a fost agresat de către student chiar pe holurile facultății. După acest incident, profesorul a cerut ordin de protecție, iar anchetatorii, bineînțeles, că au început verificările, au făcut percheziții la locuința studentului, acolo unde au descoperit un caiet în care acesta nota că vrea să cumpere un pistol, o pușcă cu lunetă și un dispozitiv GPS pentru urmărire. Mai mult, în aceste însemnări apăreau și planuri de asasinare a unei persoane.

În acest caz, studentul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. În luna septembrie a acestui an, profesorul a aflat că studentul vrea să se reîntoarcă la facultate, așa că, speriat, a cerut un nou ordin de protecție.

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Judecătorii au decis să îl protejeze pe profesor timp de un an, timp în care studentul trebuie să poarte brățară electronică și să păstreze distanța față de profesor.