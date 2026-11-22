Incendiu puternic într-o localitate din Timiş. Mansarda unei case a luat foc, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea flăcărilor la casele din apropiere.

Un bărbat care locuia în casa cuprinsă de flăcări a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale, iar o femeie a fost salvată de vecini. La faţa locului au intervenit trei autospeciale de stingere, două autocisterne și un echipaj SMURD.

Chiar şi aşa, o suprafaţă de 200 de metri a fost mistuită de flăcări. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.