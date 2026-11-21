Un tată din Florida, Statele Unite, şi-a ucis întreaga familie, după care s-a sinucis. Nici măcar strigătele disperate şi rugămintea unuia dintre copii nu l-au înduplecat.

Bărbatul și-a împușcat mortal soția și cei trei copii, cu vârste de un an, trei ani și cinci ani, apoi și-a luat viața. Tragedia a avut loc joi, 19 noiembrie, în locuința familiei din Plant City. Unul dintre copii a fost auzit în apel la numărul de urgență 911, în timp ce își implora tatăl să nu îl omoare. Șeriful care coordonează ancheta a descris cele întâmplate drept un act de „rău absolut”, scrie New York Post.

Polițiștii din comitatul Hillsborough au intervenit în jurul orei locale 15:30, după ce serviciul de urgență a primit un apel din interiorul casei, situată pe Sparkman Road. Dispecerul a auzit zgomote, voci și sunete care păreau a fi focuri de armă.

La sosirea echipajelor, în locuință au fost descoperite cinci persoane decedate: un bărbat, o femeie și trei copii. Toți prezentau răni provocate prin împușcare. Anchetatorii tratează cazul drept o crimă urmată de sinucidere.

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"Tati, te rog, nu mă omorî"

Șeriful comitatului Hillsborough, Chad Chronister, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă detalii despre apelul telefonic primit de serviciul de urgență.

Potrivit acestuia, dispecerul a auzit vocea unui bărbat care i-a spus unuia dintre copii "Îmi pare rău, amice", urmată de un zgomot puternic. În fundal, un copil putea fi auzit în timp ce își implora tatăl să nu îl împuște.

"Tati, tati, te rog, nu mă împușca. Tati, te rog, nu mă omorî", a relatat șeriful.

La câteva minute după apel, polițiștii au ajuns la locuința familiei, însă nu au mai putut salva pe nimeni.

"Când devii șerif, te aștepți să vezi lucruri îngrozitoare. Dar ceea ce au găsit adjuncții noștri aici astăzi nu poate fi descris decât ca un act de rău absolut", a declarat Chad Chronister.

Șeriful a precizat că polițiștii care au intervenit au fost profund afectați de cele descoperite. Dispecerul care a ascultat apelul telefonic a suferit, la rândul său, o traumă emoțională.

Familia se mutase în locuință în urmă cu un an

Potrivit autorităților, familia locuia în Plant City de aproximativ un an. În acest interval, poliția nu primise sesizări care să necesite intervenții la adresa respectivă.

De asemenea, nici bărbatul, nici soția sa nu aveau antecedente penale, potrivit șerifului.

Motivul pentru care tatăl ar fi comis crimele nu era cunoscut la momentul primelor declarații ale autorităților.

"Nu există cuvinte care să poată exprima amploarea acestei tragedii", a transmis Chad Chronister.

Șeriful a amintit că persoanele care trec prin momente dificile pot solicita ajutor și nu trebuie să își înfrunte singure situațiile de criză.

Pe 20 noiembrie 2026, Biroul Șerifului din Hillsborough a anunțat identitatea persoanelor implicate în tragedie. Suspectul este Isaac Luechtefeld, în vârstă de 34 de ani. Victimele sunt soția sa, Raquel Luechtefeld, tot de 34 de ani, și cei trei copii ai cuplului: Enoch, de cinci ani, Hannah, de trei ani, și Job, de un an. Ancheta este în desfășurare.