Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă, că omologul american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în cadrul Coaliției de Voință desfășurate joi, la Berlin, că Europa cheltuiește prea mulți bani pentru războiul din Ucraina. Trump ar fi sugerat că europenii ar putea folosi aceste fonduri pentru propriile țări după încheierea conflictului.

Zelenski îl acuză pe Trump că le-a spus europenilor că cheltuie prea mulţi bani pentru războiul din Ucraina - ProfiMedia

Trump a participat telefonic la reuniunea aliaţilor Ucrainei. Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că preşedintele american nu a formulat observaţia ca pe o ameninţare, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

"A spus că Europa cheltuieşte foarte mulţi bani şi că i-ar putea folosi pentru propriile ţări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o ameninţare", le-a spus Zelenski jurnaliştilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting.

Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor privind încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Negocierile au fost reluate luna aceasta, la Abu Dhabi, iar Zelenski a salutat recentele declaraţii ale emisarilor americani privind implicarea Europei ca partener cu drepturi depline în procesul de pace. El a spus însă că partea americană trebuie să stabilească agenda şi data unei noi runde de discuţii.

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Zelenski, sceptic în privinţa disponibilităţii lui Putin de a face compromisuri

Preşedintele ucrainean s-a arătat totodată sceptic în privinţa disponibilităţii liderului rus Vladimir Putin de a face compromisuri. "Sunt puţin mai sceptic decât americanii în privinţa faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, şi reprezentanţilor echipei americane", a declarat Zelenski.

Putin nu a dat semne că ar renunţa la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul ţării în schimbul păcii. Zelenski a respins această condiţie, amintind că numeroşi militari ucraineni au murit apărând teritoriul respectiv de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.

Trump spune că Putin şi-ar fi exprimat dorinţa de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice

Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin şi-ar fi exprimat clar dorinţa de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Zelenski a spus însă că nu este convins de intenţiile liderului rus şi a estimat că Moscova ar putea încerca să amâne o nouă întâlnire.

Liderul ucrainean a reiterat că este pregătit să participe la reuniunea G20 pe care Trump urmează să o găzduiască luna viitoare, la Miami, şi că ar fi dispus să poarte acolo discuţii directe cu Putin. Până în prezent, Zelenski nu a primit o invitaţie.

Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, după un bombardament rusesc soldat cu moartea a două persoane, între care un băiat de şapte ani, în oraşul Krivoi Rog. Preşedintele ucrainean a descris vizita drept un semn important de solidaritate.

Streeting a afirmat că declaraţiile lui Putin despre dorinţa de pace sunt contrazise de bombardamentele ruseşti. El a calificat, de asemenea, drept "o provocare revoltătoare" încălcarea spaţiului aerian polonez şi a îndemnat aliaţii să intensifice sprijinul pentru Ucraina.