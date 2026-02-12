Canada este îngenuncheată de unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din istorie. Anchetatorii au reuşit, în ultimele ore, să îl identifice pe autorul masacrului - un tânăr de 18 ani, transgender, cu probleme mentale, care a abandonat şcoala. Şase copii şi o educatoare au fost ucişi după ce a deschis focul. După masacru, s-a sinucis. Însă nu au fost singurele crime. Înainte de a deschide focul în şcoala din British Columbia, tânăra şi-a omorât mama şi fratele vitreg. Vor fi 7 zile de doliu în Canada.

Autorităţile canadiene au reuşit să o identifice pe autoarea masacrului ca fiind Jesse Van Rootselaar. Avea 18 ani şi s-a născut bărbat, însă, în urmă cu 6 ani, a început tranziţia spre genul feminin. Tot de atunci a început să se identifice ca femeie, atât în familie, cât şi în societate. Anchetatorii au aflat, de altfel, că Jesse a abandonat școala acum aproximativ patru ani.

În ultimii ani, poliţiştii au fost chemaţi de mai multe ori la reşedinţa familiei.

"Unele dintre acele apeluri au avut legătură cu probleme legate de sănătate mintală" a spus comisarul-adjunct de poliţie Dwayne.

Articolul continuă după reclamă

Jesse a fost reţinută în repetate rânduri pentru evaluare psihiatrică. Tot în trecut, poliţia a ridicat mai multe arme de foc din casa în care aceasta locuia. Niciuna nu era, însă, înregistrată pe numele ei.

Momentan, forţele de ordine nu au aflat motivele din spatele crimelor. Copiii care au supravieţuit sunt încă în stare de şoc. Timp de două ore au stat baricadaţi în clase, fără să ştie dacă vor scăpa cu viaţă.

Filmul masacrului de la Tumbler Ridge

"La început nu ştiam ce este, nu părea real... Apoi am auzit ţipetele şi au pornit alarmele" a spus elevul Payten MacNeil.

"Directoarea noastră era pe hol şi striga ca oamenii să închidă uşile, să le blocheze. […] Am baricadat toţi uşile cu nişte mese din fier. Am fost tot timpul cu mama prin telefon" a spus elevul Darian Quist.

Masacrul de la Tumbler Ridge a avut loc după prânz. Atacatoarea a intrat în şcoala în care învăţau 175 de elevi cu o armă de asalt şi o altă armă modificată când a început să tragă. Trei eleve, toate în vârstă de 12 ani, și doi elevi, unul de 12 ani și celălalt de 13 ani, au căzut seceraţi de gloanţe şi au murit pe loc. La fel şi una dintre educatoare, în vârstă de 39 de ani.

Zeci de copii au fost răniţi grav în timpul atacului. Mama unei fetiţe de 12 ani imploră acum pentru o minune.

"Ziua a început în mod obişnuit. Dar acum fetiţa mea se luptă pentru viaţă. Vă rog să vă rugaţi pentru copilul meu" a scris un părinte.

Atacatorul s-a sinucis după ce a comis fapta

După masacru, şi autoarea crimelor s-a sinucis. Însă anchetatorii aveau să mai facă o descoperite macabră. Înainte de a ajunge la liceul din Tumbler Ridge, Jesse şi-a omorât mama şi fratele vitreg. Femeia de 39 de ani şi băiatul de 11 ani au fost găsiţi fără suflare în casă de o rudă apropiată, care a alertat vecinii.

Tumbler Ridge, locul unde a avut loc masacrul, este situat este situat la poalele Munților Stâncoși, la aproximativ 1000 de kilometri de Vancouver. Este un oraș izolat în care locuiesc aproximativ 2.400 de oameni. Toţi sunt acum în stare de şoc.

"Am fost bibliotecar timp de 10 ani. îi cunosc pe aceşti copii. I-am văzut crescând, am interacţionat cu ei" a spus consilierul Chris Norbury.

Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe. Emmanuel Macron , preşedintele Franţei, cancelarul german, Friedrich Merz şi premierul Australiei, Antonio Albanese s-au declarat îngroziţi de acest atac, cel mai grav din Canada in ultimii 40 de ani. Un mesaj de compasiune a venit şi de la preşedintele Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰