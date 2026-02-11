Accident înfiorător pe o şosea din Iaşi. Două mașini puternice, conduse de doi oameni de afaceri cunoscuți, s-au izbit violent, după o depăşire interzisă, pe linie continuă. Unul dintre ei a murit pe loc, iar soția lui, gravidă în luna a opta, a fost dusă în stare critică la spital. Medicii s-au luptat să o salveze, însă atât femeia, cât și fetița nenăscută s-au stins. În cealaltă mașină era un tânăr antreprenor, figură cunoscută în topul Forbes sub 30 de ani, moştenitorul unei afaceri de zeci de milioane de euro în industria mezelurilor. A scăpat ca prin minune, dar şocul a fost atât de puternic încât nu îşi mai aminteşte nimic din momentul accidentului.

O curbă pe DN24 a fost sfârşitul de drum pentru Sorin şi Diana. El, om de afaceri cunoscut în Vaslui, ea... jandarm în slujba oamenilor de 9 ani. Într-o curbă, spun surse Observator, Sorin ar fi încercat să depăşească o coloană de maşini şi s-a înfipt într-o limuzină condusă de Vlad Ciuburciu, moştenitorul unui imperiu de zeci de milioane de euro din industria cărnii. Impactul a fost teribil.

Surse din anchetă vorbesc despre o depăşire neregulamentară a bărbatului de 44 de ani care era în maşină cu soţia. Totul s-a întâmplat după această curbă unde avem linie continuă.

Avea montat o cameră de bord

Şoferul care a provocat accidentul urma să împlinească 45 de ani în câteva zile. Nu a mai apucat. Pentru Diana şi fetiţa pe care o purtau în pântece, medicii au luptat însă ore întregi. Un elicopter a dus-o de urgenţă la Iaşi, iar doctorii au reuşit să o readucă la viaţă de două ori. Din păcate nici ea, nici bebeluşul nu au supravieţuit.

"Cu sarcină de aproximativ 33 de săptămâni şi ea la momentul extragerii din maşină a prezentat stop cardiorespirator. Din păcate, copilul a fost şi el în stop", a declarat Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.

Vestea morţii Dianei i-a şocat pe colegii ei care au postat un mesaj de doliu... Pentru familiile celor doi, suferinţa este însă mult mai greu de dus. Mașina în care se aflau le fusese împrumutată chiar de sora lui Sorin. Femeia este în stare de şoc: în urmă cu jumătate de an și-a pierdut și mama. Şi ea şi-a luat adio printr-un mesaj emoționant scris pe Facebook.

Vlad Ciuburciu, şoferul celuilalt bolid, a supravieţuit ca prin minune. A ajuns, însă, la spital, în stare de şoc. "Este cu contuzii multiple, dar stabil hemodinamic. Prezintă amnezie retrogradă și este în investigații", a declarat Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD Iaşi.

Tânărul este director general al unui gigant producător de conserve şi produse din carne din Vaslui, afacere pusă pe picioare de părinţii lui în urmă cu 30 de ani. Brandul exportă produse pe trei continente şi are zeci de magazine.

"Cea mai importantă realizare pe care am făcut-o este crearea unui nou brand în cadrul companiei", declara Vlad Ciuburciu.

Vlad Ciuburciu a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Deşi maşina care a produs accidentul avea montată o cameră de bord, poliţiştii spun că în momentul tragediei aceasta nu avea card de memorie. Aşa că imagini care să confirme ipoteza martorilor nu au fost găsite până în acest moment.

