O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite, după ce un elev a deschis focul, miercuri, într-o şcoală tehnică de la Anapa, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, anunţă autorităţile locale.

Atac armat într-o şcoală din Rusia. O persoană a fost ucisă, două rănite. Atacatorul este unul dintre elevi - Profimedia

Atacurile armate în şcoli, odinioară extrem de rare, devin tot mai numeroase în Rusia, de câţiva ani, mai ales cu arme de foc, în pofida unor legi restrictive consolidate recent.

"Potrivit informaţiilor preliminare, un elev de la şcoala tehnică de la Anapa a dechis focul cu o armă neidentificată, în hol", un atac soldat cu un mor şi doi răniţi, anunţă pe Telegram filiala locală a Ministerului de Interne.

Atacatorul, care este un elev al instituţiei potrivit poliţiei, a fost reţinut.

Articolul continuă după reclamă

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunţat că persoana ucisă este un paznic.

"La ora actuală, există un mort, paznicul, care a primit prima lovitură. El a reacţionat rapid şi a alertat forţele de ordine. El n-a lăsat atacatorul să intre", a scris pe Telegram guvernatorul.

Întregistrări video postate pe reţele de socializare, pe care AFP scrie că nu le-a putut autentifica, surprind un tânăr îmbrăcat în negru, cu mâinile sus, în faţa intrării în şcoală, a cărei faţadă este decorată cu imagini care comemorează victoria sovietică împotriva Germaniei naziste.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autorităţile ruse au anunţat cel puţin trei incidente violente în şcoli, în februarie, şi anume două atacuri cu cuţitul într-o universitate în Ural şi într-o şcoală în Siberia, şi un atac cu o armă cu aer comprimat în centurl Rusiei.

Directorul Serviciilor ruse de Securitate (FSB) Aleksandr Bortnikov s-a adresat marţi Comitetului Naţional rus Antiterorist (NAK) pe acastă temă. Măsurile actuale de prevenire a violenţelor nu sunt "suficiente", a tunat el. "Inamicul" încearcă să-i exploateze pe tineri pe reţele de socializare, a apreciat directorul FSB.

NAK trimis autorităţilor regionale instrucţiuni în vederea prevenirii violenţelor împotriva elevilor şi profesorilor, scria marţi agenţia rusă de presă RIA Novosti.

De la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, Guvernul rus a adoptat măsuri în vederea consolidării "patriotismului" în şcoli şi a introdus conţinuturi de educaţie militară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰