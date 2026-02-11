Filmul atacului cu 9 morţi şi zeci de răniţi la liceul din Canada. Atacatorul ar fi fost "îmbrăcat în rochie"

Zece persoane, inclusiv atacatorul, au fost ucise și 25 rănite marți, după un atac armat la liceul din Tumbler Ridge, provincia Columbia Britanică, Canada, unul dintre cele mai sângeroase incidente școlare din ultimele decenii din această țară, relazează Reuters. Șapte dintre victime, nu se știe încă dacă sunt elevi, au murit la școală, iar alte două cadavre au fost găsite într-o locuință din apropiere, despre care anchetatorii cred că sunt legate de atac. Trăgătorul și-a pus capăt zilelor.

Atacatorul din Canada, care şi-a luat viaţa după ce a omorât 9 persoane, ar fi o persoană îmbrăcată în rochie - Sursa: Profimedia

Polițiștii au răspuns la apeluri privind prezența unui "trăgător activ" în jurul orei 13:20, ora locală. La fața locului, au fost găsite șase persoane decedate și peste 25 de răniți. O persoană despre care se crede că este autorul atacului, descrisă ca fiind o femeie îmbrăcată în rochie, a fost găsită moartă, aparent din cauza unei răni autoprovocate. Alte două victime au fost descoperite moarte într-o locuință din apropiere, legată de atac.

Zece morți şi 25 de răniţi, după un atac armat la o şcoală din Canada

Dintre răniți, două persoane au fost transportate cu elicopterul la spital cu leziuni grave, care le pun viața în pericol, în timp ce restul sunt tratate la centrul medical local.

Autoritățile nu au precizat câți dintre cei decedați sau răniți sunt minori. Ancheta continuă pentru a stabili motivul atacului și posibilele legături între autor și victime.

Tumbler Ridge este un oraș mic, cu aproximativ 2.400 de locuitori, situat în Munții Stâncoși canadieni. Liceul afectat are 175 de elevi, iar din cauza tragediei, școala secundară și cea primară vor fi închise pentru restul săptămânii.

Trăgătorul și-a pus capăt zilelor

Premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, a declarat că poliția a ajuns la școală în doar două minute, găsind victimele și autorul incidentului. "Știu că asta ne face pe toți să ne îmbrățișăm copiii puțin mai strâns în seara asta", a spus Eby, premierul provinciei Columbia Britanică.

Primarul localității, Darryl Krakowka, a descris evenimentul ca fiind "devastator" pentru comunitatea de 2.700 de locuitori, pe care o consideră "o mare familie". Pastorul George Rowe, prezent la centrul de recreere unde așteptau familiile victimelor, a afirmat că „nu era o priveliște plăcută” și că sprijinul consilierilor și al altor pastori este esențial pentru cei afectați.

Guvernul canadian a răspuns anterior la incidentele armate cu măsuri stricte de control al armelor. Atacul din Tumbler Ridge este cel mai mortal din Canada din aprilie 2020, când un bărbat a ucis 22 de persoane în provincia Nova Scotia.

Poliția a ridicat alerta de urgență, iar autoritățile nu consideră că există vreo amenințare continuă pentru public. Ancheta este în desfășurare.

