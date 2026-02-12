După ce a ascultat reproşurile sutelor de primari, Ilie Bolojan a dat piept şi cu şefii judeţelor. Au vorbit împreună, s-au înţeles separat: premierul le-a cerut să facă economie, ei au cerut mai mulţi bani pentru investiţii. Reforma administraţiei ar urma să fie adoptată printr-o ordonanţă de urgenţă, însă deja au apărut miniştrii care nu au semnat actul şi care cer ca portofoliile lor să fie scutite de tăieri.

Runda a doua de negocieri pentru reforma administraţiei a fost ţinută de Ilie Bolojan în spatele uşilor închise. Nici şefii de consilii judeţene nu au fost foarte înţelegători cu premierul.

"Nu putem să spunem că vrem să atragem bani europeni, dacă Guvernul României nu asigură banii pentru cofinanţări. Nemulţumiri vor fi în administraţie tot timpul, pentru că tot timpul este nevoie de mai mulţi bani", a declarat Constantin Rădulescu, preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

"Dacă nu vom avea un buget până la finalul acestei luni, municipii, oraşe şi comune vor fi afectate. Şi nu vom avea listele de investiţii, nu vom putea derula proceduri de achiziţii şi va fi destul de greu", a declarat Adrian Veștea, preşedinte Consiliul Judeţean Braşov.

Ministrul Agriculturii refuză tăierile

Până la buget, Guvernul nu renunţă la ideea reformei administrative. Peste 13 mii de posturi din primării şi consilii judeţene ar urma să dispară. Ilie Bolojan vrea să adopte măsura printr-o ordonanţă de urgenţă, pentru a evita riscul unei moţiuni de cenzură în cazul unei asumări a răspunderii în Parlament.

"Noi ne-am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii. Dacă venim iar cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcţiona. Această ordonanţă a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării, nesemnată, cu includerea ca excepţie a Ministerului Agriculturii", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Social-democraţii l-au acuzat pe Ilie Bolojan că ia măsuri peste capul PSD.

"Nu e normal ca un partid care are cel mai mare număr de parlamentari, cum este PSD-ul, ca de fiecare dată sau în marea majoritate a deciziilor să fie luate fără acordul nostru", a declarat Gheorghe Șoldan, preşedinte Consiliul Judeţean Suceava.

"Cred că reforma în administraţie trebuie făcută cu o discuţie aplicată şi să nu-mi spună cineva că durează mult. Ca lider al PSD-ului... vreţi să vă răspund sincer? Aştept bugetul", a declarat Constantin Rădulescu, preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

Odată cu reforma adminsitrativă, Premierul României le-a promis şefilor de judeţ că-i scapă de centrele militare judeţene, ele vor trece la Ministerul Apărării. Costul anual cu acestea se ridică la 37 de milioane de lei.

"Acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară, legată de administraţie, dar să intre în vigoare la 1 ianurie 2027", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Premierul şi-ar dori să adopte reforma administraţiei şi legea bugetului până la finalul lunii.

