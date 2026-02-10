Miliardarii americani fug din California, de teama taxelor pe averi. Statul vecin, Nevada, îi primeşte cu braţele deschise şi mai ales cu avantaje fiscale generoase, iar această "migraţie" începe să schimbe piaţa imobiliară de lux, scrie Business Insider .

Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes" - Profimedia Images

Cea mai scumpă tranzacţie imobiliară din Las Vegas s-a încheiat la începutul lunii ianuarie, când s-a bătut palma pentru 21 de milioane de dolari. Dacă tranzacţia s-ar fi încheiat cu o săptămână mai repede, cumpărătorul ar fi economisit câteva ... sute de milioane de dolari. Cumpărătorul este miliardarul Don Hankey, președintele Hankey Group, un californian get-beget, cu o avere estimată la 8,2 miliarde de dolari.

Hankey se numără printre cei care au decis să plece din California din cauza propunerii legislative cunoscute sub numele de Billionaire Tax Act. Proiectul prevede o taxă unică de 5% pe activele persoanelor cu o avere mai mare de un miliard de dolari. Pentru Hankey, nota de plată ar fi de aproximativ 410 milioane de dolari.

Proiectul legislativ va fi supus votului în noiembrie 2026 și ar putea taxa retroactiv persoanele care locuiau în California la 1 ianuarie 2026. Dar statul vecin, Nevada, profită deja de exodul marilor averi.

Pentru cei foarte bogați care vor să plece din California, dar să rămână pe Coasta de Vest, Nevada reprezintă un compromis ideal. Statul oferă beneficii fiscale similare cu cele din Florida: fără impozit pe venit și cu taxe reduse pe proprietate. În acest context, Nevada începe să devină un nou pol de putere pentru elitele financiare.

Afacerile se mută la un stat distanță

Zain Aziz, fondatorul companiei tech Atom, s-a mutat în suburbia Henderson din Nevada în 2025. El spune că despărțirea de Silicon Valley a fost dificilă, dar necesară. "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes și creezi locuri de muncă", spune Aziz. "Cred că zona Las Vegas a devenit ceea ce era odată California, un loc liber, unde ți se spune: haide să realizezi imposibilu".

Aziz nu este singurul care și-a mutat activele. Sergey Brin, cofondator Google, a cumpărat o casă de 42 de milioane de dolari pe malul lacului Tahoe, în Nevada. Larry Page, celălalt cofondator Google, a ales Florida, unde a achiziționat proprietăți de aproximativ 173 de milioane de dolari. Și Larry Ellison, fondatorul Oracle, a investit în mai multe proprietăți în zona Lacului Tahoe, aproape de granița cu California. Recent, el și-a vândut locuința din San Francisco pentru 45 de milioane de dolari, cea mai mare tranzacție imobiliară din zonă în 2025.

