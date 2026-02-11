Ce răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitate
"Este WiFi în România, dar magazine? Au electricitate", sunt doar câteva dintre întrebările la care un tânăr american stabilit la Oradea a ales să răspundă cu mult sarcasm. Reacţia lui a devenit virală pe TikTok.
Martel a devenit viral pe TikTok după ce a publicat un videoclip filmat la Therme Bucureşti, ca reacție la întrebările, spune el, surprinzătoare ale unor urmăritori din SUA. "E o nebunie pentru că oamenii m-au întrebat: Martel, spune-ne, este WiFi în România? Au magazine? Dar electricitate?".
Vizibil amuzat de stereotipurile care încă persistă, Martel le-a oferit un tur virtual urmăritorilor și a răspuns ironic: "Pare că România nu are WiFi sau electricitate? E o nebunie. Să-mi spuneți voi dacă găsiți ceva de genul în SUA. E incredibil, nu am mai văzut o locație de genul. Pare că ești într-un resort. Uimitor".
Turiștii străini, fascinați de un centru welness de lângă Capitală
În plină iarnă, mulți sunt cu gândul la vară și caută piscine și zone unde pot avea parte de o experiență ca într-o stațiune de la malul mării. Așa se face că bucureștenii, dar și o mulțime de turiști din străinătate, aleg să-și petreacă zilele libere la unul dintre cele mai mari centre de wellness și distracție termală din Europa de Est, situat lângă Capitală.
Cei în căutare de senzații tari se pot bucura de toboganele acvatice sau piscinele cu valuri, iar curajoșii pot încerca piscinele exterioare încălzite, care oferă o experiență spectaculoasă chiar și pe timpul iernii.
Prețurile variază în funcție de zona aleasă și durata petrecută în complex. Tarifele pentru adulți pornesc de la aproximativ 90 de lei pentru trei ore, iar pachetele complete pot ajunge la 200 de lei pentru o zi întreagă. Reprezentanții centrului recomandă achiziționarea biletelor online pentru a evita cozile din perioadele de vârf.
