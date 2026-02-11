Generalul în rezervă Aurel Litan, fost şef al Jandarmeriei Cluj, acuzat că a agresat sexual o minoră rămâne în arest la domiciliu. Bărbatul a contestat măsura luată de judecători la începutul lunii, dar nu a reusit să îi înduplece şi să-i convină să-l lase liber. Totuşi, i s-ar fi făcut un favor. Pentru a nu da ochii cu jurnaliştii, termenul a fost mutat cu o zi mai devreme, în ultimul moment. Între timp ies la iveală detalii şocante. Generalul ar fi încercat să o abuzeze pe fată în timp ce, în curtea casei, tatăl victimei îi verifica panourile fotovoltaice.

Generalul Aurel Litan ar fi trebuit să se întâlnească în această dimineaţă cu judecătorii. La ora nouă era stabilit termenul în care trebuia să se judece contestaţia lui, privind măsura arestului la domiciliu. Numai că, fără să fie anunţat în mod public, şedinţa de judecată a fost mutată cu o zi înainte. Magistraţii au decis că generalul Litan rămâne în arest la el acasă şi au păstrat interdicţia de-a lua legătura cu victima sau cu familia ei. Vorbim despre o adolescentă de 17 ani de care generalul ar fi încercat să profite.

Ar fi abuzat de minoră în timp ce tatăl muncea în curte

Surse din anchetă spun că victima ar fi chiar fiica celui care a fost chemat de fostul jandarm să îi verifice panourile fotovoltaice. În timp ce bărbatul muncea în curte, într-o camera de la mansardă, generalul îi strângea fiica în brațe și încerca să o atingă într-un mod total nepotrivit.

Pentru cei care-l cunosc pe Aurel Litan, acuzaţiile sunt greu de crezut.

"Eu nu-l cred în stare să agreseze pe cineva. S-ar fi putut întâmpla dacă el era sub influenţa alcoolică. Mai consuma, da. Aşa câte un pahar aici, acasă", spune un vecin.

Faptele s-ar fi întâmplat la începutul lunii decembrie, dar anchetatorilor le-a luat aproximativ o lună să adune probe și să pună totul cap la cap. La sfârșitul lunii ianuarie, au făcut percheziții atât în locuința generalui din Gârbău, acolo unde s-au petrecut faptele, cât și într-un apartament din Cluj-Napoca. Presa a aflat despre acuzaţii abia după ce Aurel Litan a fost arestat.

Procurorii spun că bărbatul a exploatat diferența semnificativă de vârstă, statutul social și poziția de autoritate deținută, pentru că s-a lăudat cu funcția importantă pe care a avut. În plus, spun tot anchetatorii, a recurs la metode de manipulare psihologică.

"În acest caz victima era minoră, avea 17 din start se va retine aceasta agravantă", a declarat Ştefan Bălan, avocat.

Psihologii spun că astfel de agresiuni sunt tot mai frecvente, iar mulţi dintre adolescenți decodifică greu astfel de manipulări şi devin uşor victime. Dacă va fi găsit vinovat fostul şef al Jandarmeriei Cluj ar putea primi o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

