Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Autorul atacului din Canada s-a sinucis. Martorii spun că purta o rochie când a deschis focul

Un atac sângeros într-o comunitate mică din Canada a răspîndit teroarea în întreaga lume. Nouă oameni au fost omorâţi, după ce un indivit înarmat a deschis focul într-o şcoală, în timpul orelor de curs. Atacatorul s-a sinucis, singura informaţie publică despre el este că purta o rochie. Autorităţile au anunţat 7 zile de doliu naţional.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 19:15
Galerie (2)

Masacrul de la Tumbler Ridge a avut loc imediat după prânz. Atacatorul a intrat în şcoala în care învăţau 175 de elevi cu o armă de asalt şi a început să tragă. Zeci de oameni, multi copii, au căzut seceraţi de gloanţe. Şase dintre ei au murit pe loc. "Două victime au fost transportate cu elicopterul la spital cu răni grave sau care le pun viața în pericol, iar o a treia victimă a murit în timpul transportului", a declarat Ken Floyd, superintendent al Poliției Regale Canadiene.

Poliţia nu a confirmat identitatea atacatorului

Printre răniţi este şi o copilă de 12 ani. Cu ultimele puteri, mama ei imploră acum pentru o minune. Alţi peste o sută de copii nu vor uita niciodată această zi. Timp de două ore au stat baricadaţi în clase, fără să ştie dacă vor scăpa cu viaţă. "A sunat o alarmă pe care nu am mai auzit-o vreodată. Directoarea noastră era pe hol şi striga ca oamenii să închidă uşile, să le blocheze", a declarat Darian Quist, elev. Însă anchetatorii aveau să mai facă o descoperite macabră, alţi doi oameni au fost găsiţi morţi într-o casă. Din informaţii neoficiale, ar fi vorba despre mama şi fratele suspectului. Poliţia nu a confirmat până acum informaţiile, cum nu a făcut publică nici identitatea atacatorului. Presa din Canada scrie că ar fi vorba despre un tânăr transgender de nici 17 ani.

Articolul continuă după reclamă

Tumbler Ridge, locul unde a avut loc masacrul, este situat este situat la poalele Munților Stâncoși, la aproximativ 1000 de kilometri de Vancouver. Este un oraș izolat în care locuiesc aproximativ 2.400 de oameni. Toţi sunt acum în stare de şoc. "Am fost bibliotecar timp de 10 ani. Îi cunosc pe aceşti copii. I-am văzut crescând, am interacţionat cu ei", a declarat Chris Norbury, consilier Tumbler Ridge. Premierul Canadei şi-a anulat prezenţa la conferinţa de Securitate de la Munchen. "Este evident o zi foarte dificilă pentru întreaga națiune. În această dimineață, părinții, bunicii, surorile și frații din Tumbler Ridge se vor trezi fără cineva drag", a declarat Mark Carney, premierul Canadei.

Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe. Emmanuel Macron , preşedintele Franţei, cancelarul german, Friedrich Merz şi premierul Australiei, Antonio Albanese s-au declarat îngroziţi de acest atac, cel mai grav din canada in ultimii 40 de ani. Un mesaj de compasiune a venit şi de la preşedintele Nicuşor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

canada atac elevi
Înapoi la Homepage
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Ştiri externe » Autorul atacului din Canada s-a sinucis. Martorii spun că purta o rochie când a deschis focul