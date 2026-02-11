Un atac sângeros într-o comunitate mică din Canada a răspîndit teroarea în întreaga lume. Nouă oameni au fost omorâţi, după ce un indivit înarmat a deschis focul într-o şcoală, în timpul orelor de curs. Atacatorul s-a sinucis, singura informaţie publică despre el este că purta o rochie. Autorităţile au anunţat 7 zile de doliu naţional.

Masacrul de la Tumbler Ridge a avut loc imediat după prânz. Atacatorul a intrat în şcoala în care învăţau 175 de elevi cu o armă de asalt şi a început să tragă. Zeci de oameni, multi copii, au căzut seceraţi de gloanţe. Şase dintre ei au murit pe loc. "Două victime au fost transportate cu elicopterul la spital cu răni grave sau care le pun viața în pericol, iar o a treia victimă a murit în timpul transportului", a declarat Ken Floyd, superintendent al Poliției Regale Canadiene.

Poliţia nu a confirmat identitatea atacatorului

Printre răniţi este şi o copilă de 12 ani. Cu ultimele puteri, mama ei imploră acum pentru o minune. Alţi peste o sută de copii nu vor uita niciodată această zi. Timp de două ore au stat baricadaţi în clase, fără să ştie dacă vor scăpa cu viaţă. "A sunat o alarmă pe care nu am mai auzit-o vreodată. Directoarea noastră era pe hol şi striga ca oamenii să închidă uşile, să le blocheze", a declarat Darian Quist, elev. Însă anchetatorii aveau să mai facă o descoperite macabră, alţi doi oameni au fost găsiţi morţi într-o casă. Din informaţii neoficiale, ar fi vorba despre mama şi fratele suspectului. Poliţia nu a confirmat până acum informaţiile, cum nu a făcut publică nici identitatea atacatorului. Presa din Canada scrie că ar fi vorba despre un tânăr transgender de nici 17 ani.

Articolul continuă după reclamă

Tumbler Ridge, locul unde a avut loc masacrul, este situat este situat la poalele Munților Stâncoși, la aproximativ 1000 de kilometri de Vancouver. Este un oraș izolat în care locuiesc aproximativ 2.400 de oameni. Toţi sunt acum în stare de şoc. "Am fost bibliotecar timp de 10 ani. Îi cunosc pe aceşti copii. I-am văzut crescând, am interacţionat cu ei", a declarat Chris Norbury, consilier Tumbler Ridge. Premierul Canadei şi-a anulat prezenţa la conferinţa de Securitate de la Munchen. "Este evident o zi foarte dificilă pentru întreaga națiune. În această dimineață, părinții, bunicii, surorile și frații din Tumbler Ridge se vor trezi fără cineva drag", a declarat Mark Carney, premierul Canadei.

Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe. Emmanuel Macron , preşedintele Franţei, cancelarul german, Friedrich Merz şi premierul Australiei, Antonio Albanese s-au declarat îngroziţi de acest atac, cel mai grav din canada in ultimii 40 de ani. Un mesaj de compasiune a venit şi de la preşedintele Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰