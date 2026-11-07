La 24 de ani are un salariu de 4.600 de euro pe lună la stat: "Nu merit atâţia bani"

Jules, un francez de 24 de ani, lucrează la stat şi câştigă 4.600 de euro net pe lună. După ce a terminat studiile la una dintre cele mai prestigioase şcoli de administraţie din Franţa, tânărul vrea acum să revoluţioneze digitalizarea statului cu ajutorul AI, scrie Le Monde .

Primul loc de muncă l-a avut la doar 15 ani, când împărțea pliante publicitare. A lucrat în fiecare vară, pe perioada liceului, pentru salariul minim. În paralel, și-a continuat studiile la o școală specializată în film și televiziune, apoi a dat admitere la Sciences Po, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ superior din Franța, și a fost acceptat în 2020, după ce obținuse o medie foarte bună la bacalaureat.

Viața de student la Paris nu a fost deloc ușoară

La început a locuit cu o prietenă într-un apartament din nordul capitalei, pentru care plătea 600 de euro pe lună. Părinții îl ajutau cu banii de chirie și îi mai trimiteau 150 de euro pentru cheltuielile zilnice.

Articolul continuă după reclamă

Situația s-a complicat când colega de apartament a plecat. Fără suficienți bani ca să păstreze locuința, Jules a acceptat să plătească 500 de euro pe lună pentru o cameră de numai 5 metri pătrați. Chiria era plătită la negru, așa că nu putea cere nici ajutor pentru locuință.

În timpul facultății a început să dea meditații și câștiga aproximativ 600 de euro pe lună. Părinții îl mai ajutau cu 200 - 300 de euro, în funcție de cât avea nevoie.

În anul al treilea a făcut un stagiu la Direcția Interministerială pentru Digitalizare, unde primea 600 de euro lunar. În iunie 2024, a primit o ofertă să rămână în instituție, cu un contract pe perioadă determinată și un salariu de 2.100 de euro net.

Şi-a cumpărat primul apartament înainte de 25 de ani

În paralel cu serviciul a continuat masterul și s-a pregătit pentru admiterea la Institutul Național al Serviciului Public. În ianuarie 2025, a început programul de pregătire de 18 luni, în timpul căruia primea aproximativ 4.300 de euro pe lună, scrie Europa Today.

Cu acest venit, în iulie 2025, și-a cumpărat un apartament cu trei camere în Bagneux, la sud de Paris. Locuința a costat 300.000 de euro, iar Jules a venit cu un avans de 60.000 de euro, folosind toate economiile pe care le avea.

A făcut un credit pe 20 de ani, cu o rată lunară de 1.500 de euro. O parte din bani vin însă de la doi chiriași care locuiesc în două dintre camere și plătesc câte 570 de euro pe lună. Tânărul spune că le-a cerut o chirie sub prețul pieței. "Este primul meu salariu adevărat și câștig deja mai mult decât mama și tata. Am impresia că nu merit atât de mulți bani", mărturisește el