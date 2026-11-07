Româncă din Spania, agresată sexual de bătrânelul căruia îi făcea menajul

Un bărbat de 77 de ani din Spania a scăpat de închisoare după ce a recunoscut că și-a agresat sexual menajera româncă angajată în locuința sa. Instanța din Alicante l-a condamnat la 21 de luni cu suspendare și l-a obligat să îi plătească victimei daune de 7.000 de euro.

În faţa instanţei, bărbatul şi-a recunoscut fapta, drept pentru care a primit 21 de luni de închisoare cu suspendare.

Incidentul a avut loc, potrivit Cadena Ser, în aprilie 2024, când cei doi s-au înţeles pentru ca femeia să înceapă să îi facă curat. Agresiunea a avut loc chiar în prima zi de lucru a femeii. Pensionarul a atins-o în mod repetat și a încercat în mod persistent să o sărute, ignorând total opoziția și refuzurile categorice exprimate de victimă.

Agresiuni sexuale la locul de muncă

Incidentele se repetau regulat, astfel după mai puţin de o lună, femeia a renunţat la locul de muncă.

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Inițial, procutorii au solicitat o condamnare de șapte ani și trei luni de închisoare pentru infracțiunile de agresiune sexuală și hărțuire sexuală. Odată cu deschiderea procedurilor în fața Secției a Doua a Tribunalului Provincial din Alicante, programată pentru ziua de joi, inculpatul a ales însă să își recunoască faptele imputate, facilitând încheierea unui acord judiciar.

Ca urmare a asumării vinovății, completul de judecată a pronunțat o hotărâre de condamnare, dispunând totodată suspendarea pedepsei principale pe o perioadă de probațiune de trei ani, condiționată strict de menținerea unei conduite legale și de evitarea oricărei recidive.

De asemenea, prin aceeași decizie s-a menținut obligația ca inculpatul să achite suma de 7.000 de euro cu titlu de despăgubiri civile pentru acoperirea prejudiciului moral și material adus victimei.