Preşedintele american Donald Trump a anunţat, sâmbătă, că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe. El l-ar fi rugat pe celebrul promotor de lupte să aducă şi câţiva asistenţi, „chiar dacă unii dintre ei nu sunt din ţara noastră”, relatează The Guardian şi Reuters.

Trump a anunţat că i-a oferit şefului UFC postul de secretar de presă: "Un luptător şi războinic redutabil" - ProfiMedia

"Am plăcerea să anunţ că marelui Dana White, un luptător şi războinic redutabil, i s-a oferit funcţia de secretar de presă al Statelor Unite. Am solicitat ca el să-şi aducă alături asistenţi, chiar dacă unii dintre ei nu sunt din ţara noastră: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes şi Kayla Harris", a scris el pe Truth Social, potrivit News.ro.

"Avem nevoie de aceşti oameni pentru a ne apăra împotriva stângii înnebunite. Dana va fi un secretar de presă fără egal. Dana, te rog, acceptă postul! Preşedintele DONALD J. TRUMP", a mai scris Donald Trump.

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant de la jumătatea lunii octombrie, când Katie Zacharia a demisionat după doar câteva zile de la preluarea funcţiei.

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Postarea lui Trump vine după ce republicanii au suferit o înfrângere răsunătoare la alegerile intermediare din SUA, pierzând majoritatea în Congres.