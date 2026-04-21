Cine este John Ternus, noul CEO al Apple din toamnă. Îl înlocuiește pe Tim Cook

Apple a anunțat luni că John Ternus, actualul șef al diviziei de hardware, va prelua funcția de director general începând cu 1 septembrie, urmând să îl înlocuiască pe Tim Cook. Decizia vine într-un moment în care analiștii consideră că gigantul tech american a pierdut teren în cursa pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, potrivit Reuters .

Tim Cook, care în cei 15 în care s-a aflat la conducerea producătorului telefoanelor iPhone a majorat capitalizarea bursieră a companiei cu 3.600 miliarde de dolari, va rămâne preşedinte executiv, a informat Apple într-un comunicat.

Profilul discret al lui John Ternus și rolul său în dezvoltarea produselor-cheie

John Ternus, care s-a alăturat Apple în 2001, a jucat un rol central în relansarea unor produse ca Mac, care şi-a sporit cota de piaţă în detrimentul PC-urilor. Deşi a avut un profil public scăzut, a fost profund implicat în configurarea celor mai importante produse ale Apple, cum ar fi iPad-uri şi AirPod-uri.

Articolul continuă după reclamă

Apple, într-un moment de cotitură: pierderea supremației în fața Nvidia

Tranziţia vine într-o perioadă crucială pentru Apple. După ani în care a fost cea mai valoroasă companie din lume, Apple a pierdut titlul, fiind întrecută de producătorul de cipuri AI Nvidia, investitorii fiind îngrijoraţi de lipsa inovaţiei într-o tehnologie care a schimbat modul în care muncesc oamenii, creează şi obţin informaţii, potrivit Agerpres.

Integrarea AI în iPhone ar putea fi cea mai mare provocare pentru mandatul lui Ternus. În ianuarie, Apple a încheiat un acord cu Google, pentru a utiliza Gemini, într-un efort de a îmbunătăţi asistentul său virtual Siri. În pofida introducerii unei forme de AI în imaginaţia publică în 2011 cu Siri, de atunci Apple nu a mai lansat un produs hardware sau software centrat pe noile tehnologii AI, în timp ce au apărut rivali, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, care au atras sute de milioane de utilizatori.

La 50 de ani, Ternus are aceeaşi vârstă pe care a avut-o Cook când a preluat atribuţiile de director general de la cofondatorul Apple, Steve Jobs. După închiderea programului normal de tranzacţionare, acţiunile Apple au scăzut cu aproximativ 0,5% la Bursa de la New York, după anunţarea ştirilor, după ce anterior înregistraseră un avans de aproximativ 1%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰