Cea de-a 55-a ediţie a exerciţiului Baltic Operations, BALTOPS 2026, a început la Gdynia, în Polonia, după ce 20 de nave ale aliaţilor NATO au plecat astăzi din port. Aproximativ 6.000 de militari din 15 ţări, inclusiv România, participă la manevrele din regiunea Mării Baltice, anunţă Flota a 6-a a Statelor Unite şi JFC Brunssum.

NATO a lansat exercițiul BALTOPS 2026, cu participarea a 6.000 de militari din 15 state, inclusiv România - NATO

BALTOPS este cel mai important exerciţiu maritim anual din regiunea Mării Baltice şi are rolul de a demonstra capacitatea aliaţilor europeni de a apăra această zonă strategică, dar şi de a îmbunătăţi interoperabilitatea în toate domeniile.

Exerciţiul oferă Statelor Unite şi aliaţilor NATO ocazia de a-şi consolida pregătirea de luptă şi credibilitatea militară, elemente considerate esenţiale pentru descurajare, dar şi pentru menţinerea securităţii maritime şi a stabilităţii în regiune.

BALTOPS este condus de Flota a 6-a a Statelor Unite, iar pentru prima dată din 1972 exerciţiul va fi comandat şi controlat de la Comandamentul Întrunit al Forţelor Aliate de la Brunssum, pentru a le oferi participanţilor un antrenament realist, desfăşurat în cadrul structurii de comandă NATO.

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Ce misiuni vitale are BALTOPS 2026

"BALTOPS are pentru noi trei misiuni vitale: descurajează ameninţările Rusiei în regiunea Mării Baltice, construieşte pregătire şi interoperabilitate în condiţii reale şi întăreşte coeziunea Alianţei. […] BALTOPS contează pentru că descurajarea nu este ceva despre care putem doar să vorbim. Trebuie să o demonstrăm", a declarat generalul-locotenent John Mead, comandant adjunct al JFC Brunssum.

În următoarele două săptămâni, forţele americane şi cele ale aliaţilor NATO se vor antrena în regiunea Mării Baltice în mai multe domenii: operaţiuni amfibii, apărare aeriană, luptă antisubmarin, contramăsuri împotriva minelor, reacţie la crize şi testarea sistemelor fără echipaj.

"Prin BALTOPS, nu ne antrenăm doar pentru o posibilă criză, ci lucrăm activ pentru a preveni una, demonstrând forţa şi determinarea noastră comună. […] Exerciţiul ne îmbunătăţeşte interoperabilitatea şi pregătirea şi reprezintă încă un exemplu al paşilor importanţi pe care aliaţii NATO îi fac pentru a-şi asuma responsabilitatea principală pentru descurajarea şi apărarea convenţională a Europei", a declarat contraamiralul Jason Naidyhorski, comandant adjunct al Flotei a 6-a a Statelor Unite.

Ce ţări participă la BALTOPS 2026

La BALTOPS 2026 participă aproximativ 6.000 de militari din 15 ţări: Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Turcia, Regatul Unit şi Statele Unite. La exerciţiu iau parte şi structuri NATO, inclusiv Commander Task Force Baltic şi Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Flota a 6-a a Statelor Unite, cu sediul la Napoli, în Italia, desfăşoară operaţiuni comune şi navale, adesea alături de aliaţi şi parteneri interinstituţionali, pentru a susţine interesele naţionale ale SUA, precum şi securitatea şi stabilitatea în Europa şi Africa.

JFC Brunssum, cu sediul în Brunssum, Ţările de Jos, este unul dintre cele trei comandamente NATO la nivel operaţional. Acesta planifică şi desfăşoară operaţiuni militare multinaţionale, asigurând pregătirea forţelor şi coordonarea în toate domeniile.