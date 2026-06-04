Statele Unite continuă retragerea militarilor din ţările aliate NATO. Anunţul vine la câteva zile după cel mai grav incident pe teritoriul unui stat aliat: căderea dronei pe blocul din Galaţi. Deocamdată, va dispărea un contingent de militari din Lituania, dar vor urma avioanele de luptă şi dronele de supraveghere.

Retragerea americană din Europa a fost anunţată printr-un comunicat sec.

"A existat o codependență nesănătoasă în Modelul de Forțe NATO de forțele SUA. Acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba", a declarat comandantul trupelor americane în Europa, Alexus G. Grynkewich.

Deja Washingtonul retrage o mie de militari din Lituania. Desfăşurarea în ţara baltică a ajuns la final. Asta după ce Donald Trump anunţase, la începutul lunii mai, că 5.000 de soldaţi americani vor pleca definitiv din Germania.

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Câţi militari americani mai găzduieşte România

România mai găzduiește în prezent aproximativ 1.200 de militari americani, după retragerea a 800 de soldați la sfârșitul anului trecut. În total, Statele Unite au în jur de 80.000 de militari în Europa, cei mai mulți în Germania. La cele 40 de baze sunt aproape 38.000 de soldaţi. Italia are pe teritoriul ei 12.000 de soldați americani, iar Polonia și Marea Britanie câte 10.000.

După soldaţi, urmează echipamentul militar. Numărul dronelor, al avioanelor de luptă şi al navelor de război va fi redus semnificativ. Oficial, şeful NATO a explicat că deciziile erau luate de mult, iar strategia fusese comunicată aliaţilor. Experţii susţin însă că preşedintele american este supărat că europenii nu contribuie la fel de mult la apărarea comună. Totul a culminat cu refuzul marilor capitale de a ajuta la campania militară din Iran.

Trump anunţă la Ankara câţi militari americani pleacă din Europa

"Deşi îi ajutăm atât de mult, avem mii de soldaţi în ţări din toată lumea, ei nu vor să ne ajute. Iar asta este uimitor! NATO face o greşeală prostească", a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Numărul exact al americanilor şi datele la care vor pleca vor fi decise la summitul NATO de la Ankara, de la începutul lunii iulie.

"Preşedintele va participa în persoană la următoarea întâlnire a şefilor de state. Încă facem parte din NATO, dar NATO trebuie să facă schimbări majore", a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Ţările de pe flancul estic fac eforturi pentru a obţine sprijin american prin relaţiile bilaterale. Preşedintele Lituaniei a propus modificarea Constituţiei astfel încât ţara baltică să poată găzdui arme nucleare americane. Iar Polonia a cerut Pentagonului înfiinţarea unei baze militare permanente pe teritoriul ei.