Vremea de mâine 17 iulie. Temperaturi extreme și disconfort termic. Unde va fi noapte tropicală

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19...21 de grade.

Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (în general 2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În Cluj, vremea devine caniculară, temperaturile maxime vor urca la 30 de grade.