Cine se trezeşte devreme se luptă cu taurii. De la 8 dimineaţa, timp de o săptămână, pe străzile înguste din Pamplona, au loc tradiţionalele curse cu tauri. Mii de oameni încearcă să scape de furia animalelor în tradiţia Festivalului San Fermin. Opt oameni au fost răniţi în primele confruntări.

Zece mii de curajoşi care purtau tricouri albe şi eşarfe roşii au aşteptat cu sufletul la gură startul Festivalului de la Pamplona. Strigătele de bucurie au fost înlocuite, însă, curând de panică. Opt tauri furioşi au fost eliberaţi în centrul oraşului şi au început goana după oameni.

"A fost o nebunie. Eram la începutul traseului, unde este dealul, și toată lumea a început să alerge şi nu puteai vedea taurii. Așa că am așteptat puțin și apoi am văzut acești tauri uriași. Este o nebunie, o nebunie!", spune o persoană.

"A fost înfricoșător! Adică, m-am interesat, știam cam la ce să mă aștept, dar să văd cum trec prin mulţime animalele de 800 de kilograme a fost puțin înfricoşător", spune altă persoană.

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Cum s-au accidentat oamenii

Opt oameni au fost răniţi, dar numai unul atins de coarnele taurilor, ceilalţi au căzut în învălmășeală şi au fost călcaţi în picioare de concurenţi. Mii de oameni sunt aşteptaţi zilele următoare la festivalul descris în romanul lui Hemingway "Și soarele răsare".

"Tocmai am ajuns aici. Acest oraș primeşte nota 10 din 10. Loc frumos, foarte frumos! Atmosferă, excelentă, oraș grozav!", spune un turist.

Înainte să înceapă festivalul, zeci de activişti care cer oprirea luptelor cu tauri s-au adunat în centrul oraşului, îmbrăcaţi în costume de baie negre şi stropiţi cu vopsea roşie care simbolizau cruzimea coridelor.