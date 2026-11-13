Cipuri Nvidia au ajuns în China printr-o firmă deţinută de Alice Huang, deşi erau strict interzise la export

Cipuri de ultimă generaţie concepute de Nvidia şi supuse unor restricţii americane au fost totuşi importate ilegal în China datorită unei societăţi fondate de Alice Huang, fosta amantă a directorului general Jensen Huang care şi-a prezentat între timp demisia din funcţie, informează vineri agenţia Bloomberg, preluată de AFP.

Aceste cipuri funcţionează într-un centru de date din Shanghai, unde se află servere care au fost vândute iniţial Aperia Cloud Services, un partener comercial al Nvidia cu sediul la Singapore, potrivit unor documente consultate de agenţia de ştiri americană.

Dar aceste servere nu au rămas în oraşul-stat din Asia de Sud-Est. Ele au tranzitat prin Megaspeed, o societate fondată de Alice Huang, pentru a trece prin contrabandă în China, indică aceste documente, care confirmă astfel acuzaţiile formulate de serviciile de informaţii americane.

Jensen Huang, carismaticul director general americano-taiwanez al societăţii aflate în prim-planul revoluţiei Inteligenţei Artificiale (AI), a fost forţat joi să demisioneze de la Nvidia din cauza scandalului relaţiilor sale extraconjugale, între care legătura sa cu Alice Huang.

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Beijingul a dezminţit categoric că i-a încredinţat lui Alice Huang o operaţiune de spionaj şi a reafirmat vineri că se opune unor eventuale noi restricţii americane privind vânzările de cipuri în China, notează AFP.