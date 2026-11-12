Emisarii lui Donald Trump au ajuns azi la Kremlin, față în față cu Vladimir Putin. S-au văzut întâi cu ucrainenii, iar cererea lor e clară. Europa trebuie să fie la masa negocierilor de pace. Liderii europeni s-au strâns de urgență la Dublin. Trebuie să decidă cine vorbește în numele lor când se negociază pacea.

După două zile de negocieri maraton cu rușii și ucrainenii la Abu Dhabi, oamenii lui Trump au ajuns la Moscova. Steve Witkoff, emisarul președintelui american, și Jared Kushner, ginerele lui, au fost așteptați la aeroport de Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin. De acolo au mers direct la Kremlin. Vladimir Putin a venit cu o propunere: un armistițiu local într-un oraș de pe linia frontului din estul Ucrainei, ca să poată fi evacuați civilii.

"Desigur, ar fi foarte util să aflăm părerea dumneavoastră despre ceea ce tocmai s-a întâmplat la Abu Dhabi, viziunea dumneavoastră asupra naturii acestor negocieri dintre Rusia și Ucraina, precum și perspectivele privind contactele noastre viitoare", a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Moscova nu acceptă un schimb de teritorii cu Ucraina

Americanii le-au cerut rușilor o propunere concretă pentru un acord de securitate cu Europa. Moscova nu acceptă un schimb de teritorii cu Ucraina și cere în continuare ca NATO să se retragă din Estul Europei.

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"Sarcina noastră este de a crea un sistem de securitate cuprinzător în Europa, care va deveni o nouă Ialta modernă, una care va fi impregnată de spiritul Helsinki-ului din 1975, care va răspunde noilor realități moderne și care va fi echitabilă. Dacă vom reuși să creăm un astfel de sistem de securitate, vom asigura pacea în Europa timp de decenii, poate chiar secole", a declarat șeful delegației ruse, Vladimir Medinski.

Americanii i-au cerut lui Putin să accepte Europa la masa negocierilor

Bruxelles-ul nu vrea să rămână pe dinafară. La Kremlin, Witkoff și Kushner i-au cerut lui Putin să accepte Europa la masa negocierilor. În paralel, la cererea Italiei, liderii europeni s-au strâns la Dublin. După aproape cinci ani de război, încă nu au decis cine vorbește în numele Uniunii.

"Avem, mai presus de toate, nevoie ca Europa să aibă o viziune clară și unitară asupra a ceea ce își dorește pentru Ucraina și pentru ea însăși", a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

De la Moscova, emisarii americani pleacă la Dublin. Acolo, Volodimir Zelenski va afla ce s-a discutat la Kremlin.

"Vom discuta cu ei despre rezultatele acestor negocieri din ultimele zile, iar faptul că europenii fac acum parte din aceste discuții este un lucru foarte bun. Trebuie să ne asigurăm că Europa va deveni o parte integrantă a acestor negocieri", a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Tensiunea crește și în Rusia. La Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin, un colonel al Forțelor Aeriene a murit după ce mașina lui a explodat. Moscova acuză Kievul că stă în spatele atacului.