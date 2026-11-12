Un acord de pace pentru încheierea războiului din Iran nu mai este necesar, a declarat joi președintele SUA, Donald Trump. Liderul de la Casa Albă i-a cerut vicepreședintelui JD Vance să își îndrepte atenția către anchetarea cazurilor de "corupție" din țară, în contextul informațiilor apărute în presă potrivit cărora Vance ar lua în calcul reluarea negocierilor cu Teheranul, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Trump spune că SUA nu mai au nevoie de un acord de pace cu Iranul: "Acele vremuri au trecut" - Profimedia

"I-am cerut vicepreşedintelui Vance să îşi concentreze toată atenţia asupra corupţiei şi infracţionalităţii masive care au loc în oraşele şi statele conduse de democraţi din întreaga Americă", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, la câteva zile după o înfrângere devastatoare a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

Preşedintele SUA a luat în vizor state precum Minnesota, California, Illinois, dar şi altele, unde democraţii au obţinut victorii zdrobitoare care le vor oferi controlul ambelor camere ale Congresului începând din ianuarie şi le-au permis să recâştige mai multe guverne locale.

Donald Trump a afirmat, fără dovezi, că aceste state "sunt prost administrate şi sunt un dezastru marcat de corupţie" şi a adăugat că bugetul ţării "ar putea fi echilibrat rapid dacă s-ar pune capăt acestei activităţi infracţionale la scară largă".

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"Corupţia curge prin venele conducerii democrate! Nu avem nevoie de un acord cu Iranul, acele vremuri au trecut. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, şi avem strâmtoarea lor!", a spus el referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, prin care traficul a fost întrerupt de Iran ca represalii la atacurile americane.

Declaraţia preşedintelui american survine după ce surse au declarat pentru The Wall Street Journal că JD Vance ar lua în considerare convorbiri faţă în faţă cu oficiali iranieni pentru a relansa un proces de pace blocat.

Războiul iniţiat de SUA şi Israel împotriva Republicii Islamice în urmă cu mai bine de opt luni a întrerupt lanţurile de aprovizionare şi a crescut preţul carburanţilor.

Vance şi Trump au recunoscut că acest conflict nepopular a fost unul din motivele înfrângerii zdrobitoare a republicanilor la urne. Preşedintele american a continuat însă să afirme că stoparea programului nuclear iranian este principala motivaţie a atacurilor.