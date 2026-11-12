Tragedie româneasă în Ohio, Statele Unite. Un român şi-a ucişi foştii socri, tot români, şi de aceeaşi vârstă cu el, şi apoi s-a sinucis. A comis dubla crimă chiar de ziua fostei soţii. Femeia le-a povestit anchetatorilor că individul nu a reuşit să treacă peste divorţul care a avut loc în urmă cu 10 ani şi că s-ar fi reîntors în urmă cu o lună din România pentru a se răzbuna.

Dubla crimă a avut loc în North Royalton, Ohio. Autorităţile au fost alertate de fiica victimelor. Femeia le-a povestit că a încercat să dea de părinţii ei, Emilia şi Sorin Ciortan, în vărstă de 71 de ani, dar pentru că nu au răspuns la telefon s-a urcat a venit la ei. În momentul în care a ajuns în faţa casei, a văzut maşina fostului ei soţ şi s-a gândit la ce e mai rău. A sunat imediat la 911.

Doi români, uciși cu sânge rece în SUA

"Cred că e un intrus în casa părinţilor mei. Cred că e vorba de fostul meu soţ. Nu mi-au răspuns la telefon de o jumătate de oră. I-am tot sunat şi nu ştiu ce să fac.", a mărturisit femeia, potrivit canalului de Youtube 19 News.

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Ajunşi la faţa locului poliţiştii au găsit o scenă cutremurătoare. Emilia Ciortan a fost găsită împuşcată la masa din sufragerie, unde tocmai luase cina, iar soţul ei, Sorin Ciortan, era şi el mort pe holul de la etaj. Vecinii sunt îngroziţi.

Mărturia vecinilor

"Este oribil!", "Era un tip prietenos. Mereu ne salutam. Era muncitor, tot timpul făcea ceva prin curte sau prin casă. Părea un tip de treabă.", "Am fost şocat. Nu îmi pot imagina cum s-a întâmplat aşa ceva în comunitatea noastră.", spun oamenii.

După descoperirea dublei-crime, a urmat o situaţie tensionată. Pentru că suspectul, identificat ca Ştefan Pascu, în vârstă tot de 71 de ani, nu era de găsit, poliţia a chemat trupele de elită SWAT. Forţlee speciale au mers din casă în casă şi le-au cerut oamenilor să se adăposteacă la subsol.

"Un poliţist m-a condus în casă şi mi-a spus să îmi trezesc copiii şi să-i duc în subsol. S-au auzit împuşcături la câteva case distanţă. Fiul meu a fost foarte speriat noaptea trecută. Nu a vrut să stea singur.", spune un martor.

Trupele speciale l au găsit pe criminal mort in demisolul cladirii. S a sinucis cu aceeaşi armă cu care si a impuscat socrii.

Atacatorul nu a trecut niciodată peste divorţ

"E un cartier foarte liniştit. N-au avut niciodată probleme, n-am văzut poliţie la uşa lor.", spune un vecin.

Potrivit poliţiei, Ştefan Pascu nu avea cazier şi nu era cunoscut ca o perosană violentă. Fosta soţie este de părere că nu a trecut niciodată pentru divorţul lor. Femeia a povestit că individul se întorsese din România în urmă cu o lună.

"Este foarte furios şi, pur şi simplu, nu poate trece peste despărţire. Au trecut 10 ani de când am divorţat.", mărturiseşte femeia.

Potrivit presei de peste Ocean, casa în care şi-a ucis socrii a fost cumprată chiar de Ştefan Pascu în urmă cu 20 de ani, dar în urma divorţului proprietatea a rămas la fosta soţie. Recent, femeia ar fi trecut casa pe numele actualului partenere. Mai mult, ziua dublei crime nu pare aleasă întmplător

"El a sunat-o pe fosta soţie, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm şi faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naştere.", a declarat poliţistul John Stolarski.

Cuplul ucis, Emilia şi Sorin Ciortan, au plecat din România în Statele Unite în urmă cu mai mulţi ani. Preotul Petru Stinea de la Biserica românească din Cleveland spune că erau oameni foarte buni şi săritori. De multe ori de Crăciun, Sorin Ciortea juca rolul lui Moş Crăciun pentru copii din comunitate, iar Emilia pregătea pâine şi prajituri.

"Ne ajutau mereu. Mereu întrebau: este nevoie de ajutor, părinte? Erau buni, te puteai baza pe ei, un sprijin pentru Biserică şi comunitate.", a spus părintele Petru Stinea.

Procurorii americani spun că ancheta va continua pentru a afla ce l a determinat pe individ sa comită crimele.