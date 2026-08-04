Comisia Europeană nu vede probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării

Deşi în România și Ungaria centralele nucleare funcționează la capacitate redusă, din cauza nivelului scăzut al Dunării, provocat de seceta extremă, Comisia Europeană a transmis că, deocamdată, nu există probleme de aprovizionare cu electricitate. Bruxelles-ul a anunţat că monitorizează atent situația și este pregătit să activeze mecanismele de coordonare și solidaritate dintre statele membre dacă va fi nevoie. Schimburile de energie dintre țări și planurile de contingență ale centralelor sunt, în acest moment, principalele soluţii.

Comisia Europeană a transmis marți că "urmărește îndeaproape și monitorizează" efectele secetei asupra Dunării, în timp ce în România și Ungaria centralele nucleare funcționează la capacitate minimă din cauza scăderii debitului fluviului, seceta afectând de asemenea agricultura și transporturile, dar nu a identificat probleme de furnizare a energiei electrice, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

"Deocamdată, nu vedem probleme de asigurare a aprovizionării (...). Centralele electrice au deja sisteme de contingență în funcțiune și există de asemenea vânzarea și schimburile de electricitate între statele membre", a spus la o conferință de presă purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene pentru climă și energie, Anna-Kaisa Itkonen.

Comisia Europeană și-a exprimat intenția de "a convoca un grup de coordonare în domeniul energiei de îndată ce va fi necesar", a adăugat reprezentanta Comisiei, deși a admis că trebuie mai întâi ca Bruxelles-ul să aibă "o imagine completă asupra a ceea ce se întâmplă în țările afectate".

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Debitul Dunării a scăzut la minime istorice din cauza ploilor insuficiente, a reducerii fluxului apei rezultate din topirea zăpezilor alpine și a valurilor succesive de caniculă ce afectează regiunea de mai multe săptămâni.

"Dispunem de mecanisme foarte bune și de schimburi de solidaritate regională, așadar, în mod evident, toate acestea vor intra în acțiune de îndată ce va surveni o situație care să le justifice", a mai spus aceeași purtătoare de cuvânt a Comisiei.