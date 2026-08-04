Strategia de biodiversitate, jalon PNRR de un miliard de euro, adoptată în Senat. PSD a votat după modificări

Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, jalon de un miliard de euro în PNRR, a fost adoptată marți în Senat, cu 82 de voturi pentru și 33 împotrivă, după introducerea unor modificări.

Una dintre modificările incluse în document prevede că ''riscul de poluare trebuie redus cu 50%'', fără ca acest lucru să însemne obligativitatea reducerii la jumătate a cantității de pesticide utilizate în agricultură, potrivit Agerpres.

Inițial, senatorii PSD s-au pronunțat împotriva strategiei, însă, după introducerea observațiilor, au votat în favoarea acesteia alături de reprezentanții USR, PNL și UDMR.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut că forma inițială a documentului ar fi afectat dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură. ''Strategia doamnei Buzoianu îngropa practic România pentru că bloca practic orice proiect major de infrastructură (hidrocentrale, autostrăzi, rețele de energie electrică) și așa mai departe. Dacă au înțeles că nu merge să distrugi România protejând anumite specii, mă bucur foarte tare. Am făcut observații și schimbări pe care le-am făcut la capitolul energie, la capitolul transporturi. Acolo am schimbat fundamental viziunea pe care a prezentat-o Ministerul Mediului și pur și simplu am creat un echilibru între ceea ce înseamnă proiecte de infrastructură și protejarea mediului. Suntem de acord să protejăm mediul, să trăiască păsărelele și peștișorii, dar cred că prioritar este ca România să se dezvolte'', a spus liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

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El susţine că România traversează ''o situație extrem de grea'', din cauza obstacolelor întâmpinate în construcția hidrocentralelor. Zamfir s-a pronunțat și împotriva ''zonelor de protecție strictă nici piciorul de om nu poate să ajungă''. ''Nu puteam fi de acord vreodată ca, de exemplu, 75% din parcurile naționale din România să devină zone de protecție strictă. Când s-au creat aceste arii protejate cu parcuri naturale, în 2007, acest lucru s-a făcut din minister, dintr-un birou, fără să se țină cont de realitățile din teren. Ori a veni acum să spunem că 75% din Parcul Național Bucegi (...) să îl transformăm în zone de protecție strictă, este o aberație. Ca să nu vă mai spun că sunt extrem de multe zone locuibile astăzi care figurează în zona ariilor protejate. Este o anomalie și dacă s-a greșit atunci, în 2007, cu crearea acestor arii protejate, nu vrem ca lucrul ăsta să se întâmple și acum când ne facem o strategie de dezvoltare a țării'', a afirmat Zamfir.

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat că modificările operate au urmărit găsirea unui echilibru între protejarea biodiversității și dezvoltarea economică. ''România are multe strategii - pentru siguranță energetică, dezvoltare economică, agricultură, biodiversitate. Situația acesta trebuie să formeze un întreg și un echilibru. Și am făcut apel (...) să găsim acel echilibru de care avem nevoie pentru a merge mai departe. Din punctul meu de vedere ar fi inadmisibil că agricultura să fie privită ca un potențial pericol la biodiversitate. Tot pachetul din 2007 încoace, după aderare, tot pachetul de dezvoltare strategică a agriculturii are o componentă pregnantă, importantă de agricultură care este în echilibru cu natura. Și toate aceste elemente contribuie și la păstrarea biodiversității, și la refacerea zonelor distruse, și la refacerea echilibrului în natură (...) Nu vorbește nimeni de reducerea cantităților de pesticide, ci de folosirea acestor cantități în mod corect și atunci reducem chiar și cu 100% riscul de poluare. Sau, acolo unde am vorbit de restaurarea zonelor afectate până la 30%, am spus că această țintă este globală, nu este o țintă națională pentru România și vorbim de un un proces aflat în curs. Ținta de 30% până la 2030 de arii protejate este o țintă globală și România nu trebuie să ajungă de azi pe mâine la 30% sau la 10% protecție strictă sau arii protejate'', a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a mai subliniat că ''o arie protejată nu înseamnă interdicție totală''. ''Deci a avea o arie protejată nu înseamnă interdicție totală. Proporție de 90% nu înseamnă interdicție totală. Sunt zone strict protejate - rezervațiile naturale, geoparcurile, parcurile naționale - cu zone strict protejate. Dar ele reprezintă o excepție. Aria protejată, în general, Natura 2000, nu înseamnă protecție strictă'', a adăugat Tanczos Barna.