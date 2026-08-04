Europa, lovită de al 4-lea val de caniculă din această vară. Seceta se extinde din Franța până în România

Europa se confruntă cu una dintre cele mai grave secete din ultimii ani, pe fondul unui nou val de caniculă și al lipsei prelungite a precipitațiilor. Potrivit Observatorului European pentru Secetă, regiuni întinse din vestul și centrul continentului, inclusiv vestul României, se află în stare de avertizare sau alertă, iar efectele se resimt deja asupra agriculturii, resurselor de apă, navigației și producției de energie.

Seceta se extinde din Franța până în România - Observatorul European pentru Secetă

Cele mai afectate țări sunt Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Elveția, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, vestul României, Bulgaria, Serbia, la care se adaugă zone extinse din nordul Italiei și vestul Ucrainei. În multe dintre aceste regiuni, vestul și centrul Europei se confruntă deja cu al patrulea val de caniculă al verii, ceea ce accelerează evaporarea și agravează deficitul de apă din sol.

În numeroase zone, cantitățile de precipitații din ultimele două luni nu au depășit 50 l/mp, mult sub necesarul sezonier. Deficitul pluviometric prelungit, asociat cu temperaturile extreme, a condus la o degradare accentuată a rezervei de apă din sol și la extinderea rapidă a secetei agricole și hidrologice.

Situația este deosebit de îngrijorătoare în bazinul hidrografic al Dunării, unde lipsa precipitațiilor afectează atât fluviul, cât și principalii săi afluenți. În numeroase sectoare sunt înregistrate debite istorice sau apropiate de minimele istorice, cu efecte asupra navigației, producției de energie hidroelectrică, alimentării cu apă și ecosistemelor acvatice.