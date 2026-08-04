Luptătorul brazilian Allan Nascimento a murit în somn la doar 34 de ani

Luptătorul brazilian de arte marţiale mixte (MMA), Allan Nascimento, a decedat în urma unui aparent atac de cord suferit în timpul somnului, la 34 de ani, a anunţat UFC Brazilia pe reţelele de socializare, informează EFE.

Conform informaţiilor publicate de organizaţie, luptătorul a fost găsit inconştient luni dimineaţă şi, în ciuda eforturilor personalului medical sosit la faţa locului, nu a putut fi resuscitat, iar moartea sa a fost confirmată.

A murit în somn

"Gândurile noastre şi cele mai sincere condoleanţe sunt alături de familia, prietenii, colegii şi cei dragi ai lui Allan în aceste momente incredibil de dificile", a declarat UFC Brazilia în anunţul oficial.

Articolul continuă după reclamă

Allan Nascimento, care deţinea centura neagră la jiu-jitsu, concura în UFC la categoria muscă şi a disputat 29 de lupte ca profesionist, obţinând 22 de victorii şi suferind 7 înfrângeri. Ultima dintre aceste lupte a fost o victorie prin decizie împărţită împotriva lui Mitch Raposo, pe 20 iunie, la UFC Vegas 119.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările