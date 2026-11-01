Românii au intrat în spiritul Halloweenului și mulţi dintre ei au petrecut până în zori. Unul dintre cele mai așteptate evenimente a avut loc, bineînțeles, la Castelul Bran. Legenda lui Dracula a atras și de această dată o mulţime turiști străini, convinşi că vor trăi o noapte de groază în bârlogul unui vampir celebru.

Ascuns între munți și învăluit în legende și mister, Castelul Bran atrage an de an turiști din toate colțurile lumii. Şi pe bună dreptate. De cum se lasă seara, atmosfera se schimbă complet: umbrele, decorurile înfricoșătoare și poveștile cu fantome transformă castelul într-un loc desprins, parcă, dintr-un film de groază.

"Costumul meu este de diavol. Eu sunt din Marea Britanie, din Manchester şi iubesc Halloween-ul. Prima dată în România", a spus o turistă.

"Sunt un mare fan Dracula, este personajul meu preferat, îl iubesc pe Dracula. Este minunat că suntem aici de Halloween", a spus o tânără.

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"Halloween-ul este sărbătoarea mea preferată şi am venit aici în România cu cele cinci prietene ale mele, pentru că aveam nevoie de o experienţă faină şi era visul meu să sărbătoresc aici Halloween-ul noaptea", a spus altă turistă străină.

"În spatele Castelului stă această legendă care are acest efect, magnetism pentru sutele de mii de oameni care vizitează anual, aproape un milion", a declarat Alexandru Prişcu, director de marketing al Castelului Bran.

De speriat au fost decorurile până şi la Gura Humorului.

"Am fost pe traseu, am venit din Bucureşti pentru petrecere special pentru roller coaster, e distracţie aici. Pe timp de zi a fost mai bine, pe timp de seară acum de Halloween a fost fix ce trebuie să fie pentru o petrecere", a spus o turistă.

"Luminile, zgomotele, sunetele de Halloween au fost într-adevăr o experienţă foarte frumoasă, iar adrenalina este la un alt nivel", a spus altă turistă.

În Mitocul Dragomirnei, petrecerea a continuat la înălțime, cu o experiență inedită în toiul nopții, un balon cu aer cald.

Ori din ce colţ priveai Sighişoara, cetatea merita o poză pe feedul tău de instagram.

"Chiar dacă plouă, este absolut super, toată lumea este încântată şi e o energie foarte bună pentru toţi", a spus un turist.

Nici Capitala nu a făcut excepție. Bucureștenii au umplut cluburile, unde au avut parte de petreceri tematice și concursuri de costume.

"M-am costumat în vrăjitoare, am găsit corniţele astea şi am încercat să mă asortez", a spus un participant.

"E super, toată lumea este costumată, costume cât mai ingenioase, muzica e foarte bună", a spus alt participant.

Halloweenul este sărbătoarea americană care a câştigat cei mai mulţi fani în România. Şi noi avem noaptea Sfântului Andrei sau Luminația, cunoscută drept Ziua Morților, dar şi o mulţime de povești despre spirite şi strigoi.