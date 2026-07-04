Cum a fost planificat atentatul cu bombă de la Monaco. Autoarea "se deghiza în bărbat" ca să studieze zona

Femeia din Ucraina care a pus la cale un atentat cu bombă la Monaco, identificată drept Anastasiia Berezovska, "a efectuat mai multe verificări la fața locului" înaintea atacului, în timp ce "se deghiza în bărbat", a declarat procurorul-șef, citat de Politico.

Cum a fost planificat atentatul cu bombă de la Monaco - ProfiMedia

O ucraineancă în vârstă de 39 de ani este căutată după ce ar fi amplasat, la începutul acestei săptămâni, un colet-capcană în centrul Principatului Monaco, rănind grav trei persoane. Potrivit Politico, autoritățile cred că atentatul îl viza pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev.

Suspecta a fost identificată drept Anastasiia Berezovska, potrivit unei notificări emise vineri de Interpol.

Femeia se deghiza în bărbat pentru a face verificări la locație

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Procurorul-șef din Monaco, Stéphane Thibault, a declarat vineri că una dintre cele trei victime se afla în continuare în stare critică.

Thibault a precizat că suspecta, a cărei ultimă adresă cunoscută era în Germania, le-ar fi vizat în mod special pe cele trei victime principale și "a efectuat mai multe verificări la fața locului" înaintea atacului, în timp ce "se deghiza în bărbat" pentru a evita să fie identificată.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că, înainte de a detona bomba "cu ajutorul unei telecomenzi", suspecta a verificat "dacă cele trei victime se aflau pe treptele de la intrarea" hotelului de lux unde fusese amplasat dispozitivul, a adăugat Thibault.

Cine este oligarhul ucrainean vizat de atentat

Presa franceză a relatat că omul de afaceri cipriot de origine ucraineană Vadim Ermolaev s-ar număra printre victime, informație pe care procurorul a refuzat să o confirme.

Considerat cândva unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ucraina, Ermolaev a fost sancționat în 2023 de președintele Volodimir Zelenski, în urma acuzațiilor potrivit cărora companii care aveau legături cu el ar fi plătit taxe în Crimeea ocupată de Rusia. El a negat orice faptă ilegală.