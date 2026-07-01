Primele ipoteze în cazul atentatului asupra oligarhului ucrainean din Monaco. Secretele unor afaceri ilegale

O posibilă implicare într-o fraudă de 100 de milioane de euro şi legături cu grupările de crimă organizată - acestea sunt pistele urmărite de anchetatorii din Monaco şi Franţa după tentativa de asasinat a oligarhului ucrainean în Monaco. Presa a descoperit că femeia rănită în urma atacului era amanta omului de afaceri şi nu soţia lui.

Vadim Iermolaiev este o figură cunoscută în Monaco, unde este stabilit din 2021. În palmares numără maşini de lux, iahturi şi vile. În spatele faţadei respectabile se ascund secretele unor afaceri ilegale, susţine presa ucraineană.

Oligarhul ar avea legături cu o rețea de fraudă prin apeluri din call center condusă din Dnipro, oraşul lui natal. Schema a generat profituri de 100 de milioane de euro după ce investitorii din Europa au fost păcăliţi să investească în criptomonede. În plus, el este suspectat şi că are datorii la organizaţiile de crimă organizată, care ar fi încercat eliminarea lui. Anchetatorii din Monaco sunt siguri că el a fost ţinta coletului capcană.

Cine este Vadim Iermolaiev

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Presa franceză nu exclude nici implicarea serviciilor secrete de la Kiev. Omul de afaceri a renunţat la cetăţenia ucraineană în 2019 şi era pus pe lista de sancţiuni pentru afacerile sale cu alcool din Crimeea. Cu o avere estimată la 220 de milioane de dolari, el făcea parte din "batalionul Monaco" - un termen ironic folosit de jurnalişti pentru ucrainenii bogați care au fugit în zone precum Riviera Franceză după declanşarea războiului. Oligarhul a fost rănit în urma exploziei, dar viaţa lui nu mai este în pericol.

"Un bărbat a ieșit din clădire acoperit de sânge, clătinându-se, și a încercat să coboare scările, dar scara s-a prăbușit, iar el a căzut peste soția mea și un pompier. I-au dat primul ajutor ulterior, a fost mai puțin rănit decât doamna", povestește un martor.

Partenera lui Iermolaiev, în stare critică

Partenera lui Iermolaiev se luptă încă pentru viaţa ei. Originară şi ea din Dnipro, unde a absolvit facuiltatea de Drept, Anna Nasobina este fondatoarea unui club privat la Londra, frecventat de membrii diasporei Rusiei. Ea este într-o relaţie cu Iermolaiev de mulţi ani şi are alături de oligarh un copil de 13 ani, rănit şi el în urma atacului.

Prinţul Albert şi Prinţesa Charlene au vizitat echipele de pompieri şi poliţiştii care au intervenit luni noapte şi le-au mulţumit pentru munca lor. Locuitorii nu se mai simt însă deloc în siguranţă. Sute de poliţişti şi 15 anchetatori din Franţa îl caută şi în prezent pe autorul atacului