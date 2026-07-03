Atentat cu bombă la Monaco: Autoarea, o ucraineancă fugită în Germania. O victimă a rămas fără picioare

Autorităţile din Monaco cred că explozia de luni în urma căruia au fost răniţi trei oameni, a fost un atac pregătit din timp, care îl viza pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Principala suspectă este Anastasiia Berezovska, o ucraineancă de 39 de ani, localizată în Germania. Potrivit procurorilor, ea ar fi urmărit zona mai multe zile, uneori deghizată în bărbat, apoi ar fi lăsat un dispozitiv exploziv la intrarea în imobil și l-ar fi detonat cu o telecomandă după ce victimele au ajuns în apropiere.

Fotografii cu suspecta în cazul exploziei din Monaco, din 29 iunie 2026, prezentată drept Anastasiia Berezovska - Interpol / Profimedia

Luni seara, 29 iunie, un colet amplasat la intrarea unei clădiri din Monaco a explodat, rănind un oligarh ucrainean, pe partenera acestuia și pe fiul său. Victimele locuiau la parterul imobilului.

Autoritățile suspectează că o femeie ar fi comis atentatul cu bombă. A fost identificată drept Anastasiia Berezovska, o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani, localizată în prezent în Germania.

Nu a acţionat singură

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Procurorul general adjunct al Tribunalului din Monaco a declarat vineri, în cadrul unei conferințe, că principala suspectă "nu a acționat singură", a efectuat mai multe acțiuni de recunoaștere înaintea atacului și a declanșat explozibilul "cu ajutorul unei telecomenzi".

Individa a așteptat victimele pe o bancă din Place des Moulins, după care a amplasat pe treptele imobilului un dispozitiv exploziv "scos din geanta sa". Înainte de a-l detona, s-a întors pentru a verifica dacă victimele se aflau pe trepte, a precizat procurorul adjunct.

Pe numele ei au fost emise un mandat european de arestare și o notificare roșie Interpol. În explozie au fost răniți oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev, partenera lui și fiul lor de 13 ani.

Partenerei oligarhului i-au fost amputate ambele picioare

Viața bărbatului nu mai este în pericol, dar femeia a suferit răni extrem de grave și i-au fost amputate ambele picioare.

Anastasiia Berezovska a fost filmată după atac de o cameră de supraveghere. Purta o pălărie și o bluză de culoare închisă și a fugit pe jos în Franța, care nu are controale la frontiera cu Monaco.

Femeia este căutată pentru "tentative de asasinat", "amplasarea, cu intenție criminală, a unui dispozitiv exploziv pe domeniul public" și "constituirea unui grup infracțional".

Este brunetă și are pe brațul drept un tatuaj, "posibil reprezentând un șarpe", care pornește de la umăr și se întinde până la cot, potrivit notificării emise de Interpol.

A efectuat "mai multe acțiuni de recunoaștere" în zilele anterioare atacului, pe 26 și 27 iunie. Purta aceleași haine și era "deghizată în bărbat". Anchetatorii cred că tot ea a supravegheat zona unde locuieşte oligarhul și pe 28 iunie.

Faptele "par să indice" că suspecta "nu a acționat singură", au transmis autoritățile. "Două persoane de sex masculin au fost reținute" miercuri, la Monaco, dar ancheta nu a identificat probe privind "participarea lor activă", iar cei doi au fost ulterior eliberați.