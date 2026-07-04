Liderul liberal spune că experiența guvernării comune din perioada 2021-2024 a fost una negativă pentru PNL. În opinia sa, PSD și-ar fi dorit un partener obedient și ușor de controlat, potrivit News.ro.

Sighiartău speră ca PNL să nu mai intre într-o alianță cu PSD în forma din 2021-2024: "A vrut un PNL obedient" - Shutterstock

Robert Sighiartău a fost întrebat, sâmbătă, când se va mai alia PNL cu PSD.

"Eu sper să nu mai existe alianţe cu PSD în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021 -2024. PSD a vrut un PNL obedient, cu oameni care pot fi folosiţi tocmai pentru ca PSD să îşi atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns preşedintele PNL şi prim-ministru cu PSD în guvernare s-a văzut foarte clar că PSD nu mai poate manipula direcţia guvernării şi nu mai poate influenţa decizia în PNL, lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi şi care ne-a afectat foarte mult în relaţia cu alegătorii şi a afectat România în final în perioada 2021 – 2024", a declarat vicepreşedintele PNL

Mureşan: Nu ne mai întoarcem la o alianţă PNL-PSD

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În urmă cu o zi, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, a reiterat că PNL nu va mai face un guvern alături de PSD, subliniind că drumurile liberalilor şi ale socialiştilor sunt separate. "Orice speculaţie legată de reîntoarcerea Partidului Naţional Liberal alături de PSD în coaliţie nu are nicio bază", a adăugat el.

"Cu siguranţă nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Naţional Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Am văzut cum nu au fost funcţionali în vechiul guvern. Am văzut cum din interiorul Guvernului s-au opus multor decizii care fuseseră agreate în program, agreate şi incluse în programul de guvernare şi erau parte a protocolului de coaliţie. Ca atare, noi un nou guvern cu PSD-ul nu vom mai face. Din acest moment, drumurile Partidului Naţional Liberal şi ale socialiştilor sunt separate, deci orice speculaţie legată de reîntoarcerea Partidului Naţional Liberal alături de PSD în coaliţie nu are nicio bază", a declarat Siegfried Mureşan, vineri seară, la Digi 24.