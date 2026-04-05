Război în Iran, ziua 37. Donald Trump lansează un nou ultimatum: marți, liderul SUA plănuiește să atace centralele electrice și podurile din Iran. "Deschideți nenorocita de strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți trăi în iad – doar uitați-vă! Slavă lui Allah", a scris președintele american. Forțele speciale americane l-au recuperat pe cel de-al doilea pilot dispărut vineri, care, potrivit liderului SUA, "este grav rănit". Între timp, Israelul continuă să atace Libanul. Duminică, prețul barilului de petrol Brent a urcat din nou la 109 dolari.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 16:46
Trump anunță Preşedintele american Donald Trump. 1 aprilie 2026 Getty Images Galerie (3)
Cuprins
Sorteaza dupa:
05.04.2026, 21:32

Trump spune că le-a trimis arme protestatarilor în Iran

Statele Unite au trimis arme protestatarilor în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, a confirmat duminică preşedintele american Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News, relatează agenţia EFE.

Armele au fost trimise prin intermediul kurzilor, a precizat el. "Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că (armele) au rămas la kurzi", a spus Trump.

Este prima dată când el recunoaşte public că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, după ce în ultimele luni a denunţat represiunea dură exercitată de regimul iranian împotriva manifestanţilor, scrie Agerpres.

Potrivit ziarului Washington Post, Trump le-a cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture SUA şi Israelului în încercarea de a obţine o schimbare de regim politic la Teheran. "Ne-a spus că kurzii trebuie să-şi aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA şi Israel, fie cu Iranul", a spus despre Trump un oficial citat de acest ziar, cu solicitarea de a i se păstra anonimatul.

Valul de proteste violente a fost declanşat în decembrie şi a continuat în ianuarie, declanşatorul fiind criza economică prin care trece Iranul. Protestele au fost în cele din urmă reprimate brutal, cu un bilanţ oficial al victimelor de 3.117 decese, atât manifestanţi cât şi membri ai forţelor de ordine. Conform unor ONG-uri, acest bilanţ ar fi mult mai mare, şi de asemenea zeci de mii de manifestanţi ar fi fost arestaţi.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 21:13

China, gata să colaboreze cu Rusia pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a subliniat că China este pregătită să continue colaborarea cu Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru soluționarea conflictului din regiunea Orientului Mijlociu, potrivit comunicatului de presă emis de ministerul chinez de Externe, citat de Reuters.

Șeful diplomației chineze a mai precizat că doar prin încheierea unui armistițiu ar putea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz.

Yi a subliniat că Beijingul și Moscova ar trebui să adopte o abordare "obiectivă și echilibrată" și să caute sprijinul comunității internaționale.

Discuția dintre cei doi oficiali vine în contextul votului programat săptămâna viitoare în Consiliul de Securitate al ONU, privind o rezoluție propusă de Bahrain pentru protejarea transportului comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz.

"În timpul conversației, a fost discutată situația din Golful Persic, precum și eforturile internaționale pentru a pune capăt rapid confruntărilor. Ministrul s-a declarat mulțumit față de alinierea abordărilor Rusiei și Chinei cu privire la majoritatea problemelor de pe agenda globală, inclusiv situația din jurul Iranului", transmite ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 21:11

Iranul a lansat duminică şase salve de rachete către Israel

Iranul a lansat şase salve de rachete asupra Israelului duminică până la ora locală 19:00, iar una dintre rachete a lovit direct o clădire rezidenţială în oraşul Haifa, rănind cel puţin patru persoane, relatează agenţia EFE.

Cenzura militară israeliană interzice publicarea locaţiilor de impact ale rachetelor dacă acestea lovesc infrastructura critică sau militară, astfel că serviciile de urgenţă israeliene raportează de obicei numai impacturile asupra zonelor civile, potrivit Agerpres.

În zonele din apropierea graniţei cu Libanul sirenele de raid aerian au sunat de mai multe ori pe parcursul zilei de asemenea din cauza rachetelor trase dinspre Liban de gruparea şiită Hezbollah.

În primele ore ale dimineţii, sirenele au fost activate în zona Beersheba, un oraş situat în deşertul sudic Negev, o ţintă frecventă a atacurilor iraniene datorită proximităţii sale faţă de situri militare şi strategice.

Sirenele de raid aerian au sunat şi în nord, într-o zonă care cuprinde oraşul de coastă Haifa, o ţintă constantă a represaliilor iraniene în acest război declanşat de SUA şi Israel. Două dintre salvele de rachete lansate duminică au reuşit să lovească din nou rafinăria din Haifa, dar fără a provoca pagube semnificative.

Alte trei salve de rachete au ţintit apoi din nou Haifa şi Beersheba, fiind lovit poligonul industrial Neot Hovav, unde au fost provocate pagube minore unei fabrici, potrivit serviciului de pompieri Israelian.

Ultimul atac a avut loc la scurt timp după ora 18:00, când sirenele au fost activate atât în nordul, cât şi în sudul ţării, iar o rachetă a lovit direct un bloc de şapte etaje la Haifa, provocând patru răniţi.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 16:25

Trump ameninţă Iranul: "Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni"

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează din nou, după președintele american Donald Trump a lansat un nou mesaj dur, cu amenințări directe la adresa Teheranului. Declarațiile, publicate pe rețeaua sa Truth Social, vin pe fondul unor atacuri recente și al unui schimb tot mai agresiv de avertismente, în timp ce Iranul susține că este pregătit să răspundă oricărei acțiuni și să riposteze în regiune.

"Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah", este noul ultimatum al preşedintelui Donald Trump, aşa cum a scris pe Truth Social.

(DETALII AICI)

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 15:26

Trump: Armata iraniană se apropia de aviatorul dispărut

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un nou mesaj pe platforma sa Truth Social despre salvarea celui de-al doilea aviator american.

"L-am salvat pe membrul echipajului/ofițerul F-15, grav rănit și cu adevărat curajos, din adâncul munților din Iran. Armata iraniană îl căuta intens, în număr mare, și se apropia. Este un colonel foarte respectat. Acest tip de raid este rar încercat din cauza riscurilor pentru 'oameni și echipamente'. Pur și simplu nu se întâmplă! Al doilea raid a avut loc după primul, în care am salvat pilotul în plină zi, de asemenea neobișnuit, petrecând șapte ore deasupra Iranului. O demonstrație UIMITOARE de curaj și talent din partea tuturor! Voi susține o conferință de presă, alături de armată, în Biroul Oval, luni, la ora 13:00. Dumnezeu să binecuvânteze marii noștri LUFTĂTORI MILITARI! Președintele DONALD J. TRUMP."

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 14:52

Iranul susţine că a dejucat o operaţiune de salvare a SUA

Armata iraniană susţine că a dejucat o operaţiune de salvare a SUA pentru un pilot al cărui avion a fost doborât vineri în Iran. Forţele armate nu au negat însă că acesta a fost recuperate de Statele Unite sau a confirma că a fost capturat, scrie AFP. 

De partea cealaltă, Statele Unite au prezentat operaţiunea ca un succes, preşedintele Donald Trump declarând că ofiţerul a fost salvat în siguranţă.

"Aşa-numita operaţiune de salvare americană, planificată ca o misiune de exfiltrare de pe un aeroport abandonat din sudul Isfahanului (...), a fost complet dejucată", a afirmat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului forţelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya.

El nu a negat salvarea pilotului şi nici nu a oferit alte detalii.

Într-o înregistrare video difuzată la televiziunea de stat, el a susţinut că două elicoptere americane Black Hawk şi două avioane de transport militar C-130 au fost distruse.

Anterior, armata raportase trei aeronave americane lovite în sudul oraşului Isfahan.

Donald Trump s-a angajat într-o "retorică goală şi a creat o diversiune, în timp ce realitatea de la faţa locului demonstrează poziţia superioară a puternicelor forţe armate iraniene", a declarat Ebrahim Zolfaghari.

Mass-media de stat au difuzat imagini cu resturi carbonizate împrăştiate într-o zonă deşertică, din care se ridica încă fum.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 13:30

Cronologia operaţiunii de salvare a celor doi piloţi americani

O cursă contra cronometru, desfășurată timp de trei zile, a dus la salvarea celor doi piloți americani din avionul doborât în Iran. Operațiunea, confirmată de Donald Trump și relatată de CNN, a implicat zeci de aeronave și misiuni succesive în spatele liniilor inamice.

Vineri: Avionul de luptă american este doborât deasupra Iranului. Forțele SUA declanșează imediat operațiuni de căutare și salvare pentru cei doi piloți. Spre seară, unul dintre membrii echipajului este găsit în viață și evacuat, fiind transportat pentru îngrijiri medicale.

Sâmbătă: Tensiunile cresc. Iranul descrie incidentul drept un eșec major pentru SUA și susține că operațiunile de căutare nu au avut succes. Între timp, forțele americane continuă misiunile în teren pentru localizarea celui de-al doilea pilot dispărut.

Duminică: Operațiunea se încheie. Donald Trump anunță că și al doilea militar a fost recuperat. Intervenția a implicat zeci de aeronave și armament de ultimă generație, fără pierderi de partea americană. Ambii piloți sunt acum în siguranță.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 12:26

Operațiune secretă în Iran: CIA ar fi lansat o diversiune pentru salvarea pilotului american

CIA a avut un rol esențial în operațiunea de salvare a pilotului american dispărut în Iran, potrivit informațiilor publicate de CBS.

Agenția de informații ar fi reușit să localizeze militarul într-o crevasă montană și a transmis coordonatele exacte către Pentagon, facilitând astfel intervenția rapidă a forțelor americane.

În paralel, CIA ar fi desfășurat și o campanie de diversiune pe teritoriul Iranului. În timp ce operațiunea de salvare era în desfășurare, agenția ar fi răspândit informația că pilotul fusese deja găsit și scos din țară, pentru a induce în eroare autoritățile iraniene.

Potrivit CBS, care citează un oficial de rang înalt de la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump ar fi ordonat intervenția imediată pentru recuperarea pilotului.

Ulterior, Trump a declarat pe platforma sa, Truth Social: "La ordinul meu, armata SUA a trimis zeci de aeronave, echipate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A fost rănit, dar va fi bine."

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 12:22

Presa iraniană: 5 morţi în Iran în atacuri aeriene în timpul operaţiunii de salvare a pilotului american

Cinci persoane au murit în sud-vestul Iranului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul operațiunii americane de căutare a pilotului dispărut după prăbușirea avionului F-15, despre care Teheranul susține că a fost doborât.

"Cinci persoane au fost martirizate în atacul de aseară din zona Kouh-e Siah", în provinciile Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, în timpul operaţiunii americane de găsire a pilotului, a relatat agenţia de presă Tasnim, citând un oficial provincial.

Operaţiunea efectuată în ultimele ore nu s-a soldat cu răniţi de partea americană, a asigurat anterior Donald Trump.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 08:57

Lovituri aeriene în Iran: cel puțin patru morți în zona unde era căutat pilotul american dispărut

Potrivit presei de stat din Iran, mai multe lovituri aeriene au ucis cel puțin patru persoane într-o zonă în care se credea că s-ar afla militarul american dispărut, înainte ca salvarea acestuia să fie confirmată.

Agenția iraniană Tasnim a citat anterior un guvernator local care anunța trei morți în urma atacurilor dintr-o zonă muntoasă a provinciei Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, în sud-vestul Iranului, acuzând Statele Unite și Israelul pentru aceste lovituri.

Ulterior, viceguvernatorul provinciei, Fattah Mohammadi, a declarat pentru presa locală că bilanțul a crescut la patru morți.

Deocamdată, nu este clar dacă aceste atacuri au vreo legătură cu operațiunea de salvare a militarului american.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 08:38

Iranul afirmă că o dronă americană a fost doborâtă în timp ce îl căuta pe pilotul dispărut

Presa iraniană relatează că trupele din cadrul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe pilotul dispărut.

Potrivit agenției Fars, citată de surse locale, drona s-ar fi prăbușit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, conform biroului de relații publice al IRGC.

Informațiile nu au fost confirmate până în acest moment de autoritățile din Statele Unite.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 07:48

Trump: "Niciun american nu a fost ucis în timpul operațiunii"

În aceeași postare pe Truth Social în care a anunțat salvarea membrului echipajului, Donald Trump a declarat că operațiunea s-a desfășurat "fără niciun american ucis sau rănit".

Declarația vine după ce corespondentul de la Casa Albă, Bernd Debusmann, a relatat că în timpul misiunii ar fi avut loc "angajamente" între forțele americane și cele iraniene.

Trump și-a încheiat mesajul cu: "Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze trupele noastre și Paște fericit tuturor!".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
05.04.2026, 07:38

Trump: "L-am găsit!". Militar american, recuperat după prăbușirea avionului F-15 în Iran

Potrivit unei postări publicate pe Truth Social de Donald Trump, militarul american dispărut în Iran a fost recuperat în urma unei operațiuni de amploare. "L-am găsit!", a transmis preşedintele american, precizând că misiunea de căutare și salvare a fost una dintre cele mai îndrăznețe din istoria Statelor Unite.

Trump a afirmat că ofițerul, un colonel "foarte respectat", a fost localizat în spatele liniilor inamice, într-o zonă muntoasă periculoasă, unde era urmărit de forțe ostile. Potrivit acestuia, armata americană a mobilizat zeci de aeronave pentru a-l recupera, iar militarul, deși rănit, este acum în afara oricărui pericol.

În aceeași postare, Trump a susținut că aceasta este a doua operațiune de salvare reușită în ultimele zile, după recuperarea unui alt pilot american, și a subliniat că "SUA nu își abandonează niciodată militarii", vorbind și despre "superioritatea aeriană" obținută de forțele americane deasupra Iranului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.