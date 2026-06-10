Tomac acceptă schimbări în Cabinet, dar vrea să păstreze miniştri tehnocraţi

Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă să strângă voturile necesare pentru instalarea noului Guvern şi anunţă că este gata să schimbe lista miniştrilor propuşi. Spune însă că nu renunţă la ideea unui cabinet de tehnocraţi. Tomac le cere partidelor argumente pentru numele contestate şi promite negocieri până în ultimul moment.

Tomac a precizat că poartă discuții zilnice cu liderii politici pentru a obține sprijinul necesar în Parlament și că este pregătit să facă compromisuri pentru depășirea blocajului politic.

„Sunt dispus să găsesc compromisul necesar acolo unde un partid consideră că o persoană este nepotrivită. Dar evident că îmi doresc argumente serioase, nu etichete (...) Repet, nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat într-o intervenție la B1 TV.

Întrebat dacă ar înlocui persoanele contestate tot cu tehnocrați, Tomac a răspuns afirmativ. „Tot cu un tehnocrat. Să vină să propună partidele. Dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis pe un asemenea compromis pentru că mi se pare foarte important să depășim acest moment”, a spus el.

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Dispus la negocieri

Eugen Tomac a precizat că este dispus să analizeze orice propunere venită din partea formațiunilor parlamentare. „Acolo unde există nemulțumiri din partea partidelor cu privire la pregătirea sau capacitatea unei persoane de a gestiona un minister, sunt dispus să discut”, a afirmat el.

„Absolut”, a răspuns Tomac când a fost întrebat dacă partidele pot veni cu alte nume pentru portofolii.

Premierul desemnat a comentat și nominalizarea lui Ionuț Mașala, director economic al CNAIR, pentru funcția de ministru al Transporturilor, una dintre propunerile care au stârnit discuții în spațiul public. Tomac a precizat că Mașala nu a fost o propunere a PSD și că a căutat un specialist cu experiență în domeniu, capabil să asigure continuitatea proiectelor aflate în derulare.

„Am căutat de fapt un specialist din interiorul ministerului care să aibă expertiza necesară pentru a gestiona acest minister mamut care evident că poate fi gestionat doar de cineva care îl cunoaște foarte bine”, a declarat el.

Politicianul susține că nu îl cunoștea anterior pe Mașala: „Nu-l cunoșteam, dar persoana care mi l-a recomandat este de bună credință. Am discutat cu domnia sa, mi-a explicat exact cum vede lucrurile”.

„Sunt dispus să merg foarte departe pentru a găsi compromisul necesar astfel încât partidele să-mi acorde votul în ziua în care voi merge în Parlament”, a declarat Tomac, politicianul desemnat de președintele României pentru formarea noului guvern.