Trump lansează un nou ultimatum către Iran: "Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni"

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează din nou, după ce președintele american Donald Trump a lansat un nou mesaj dur, cu amenințări directe la adresa Teheranului. Declarațiile, publicate pe rețeaua sa Truth Social, vin pe fondul unor atacuri recente și al unui schimb tot mai agresiv de avertismente, în timp ce Iranul susține că este pregătit să răspundă oricărei acțiuni și să riposteze în regiune.

"Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah", este noul ultimatum al preşedintelui Donald Trump, aşa cum a scris pe Truth Social.

"Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!", a ameninţat el.

Articolul continuă după reclamă

Iranienii au vorbit mult despre ultimatumul şi ameninţările lui Trump încă de la primul avertisment al preşedintelui SUA, acum puţin peste o săptămână, anunţă Al Jazeera.

Teheranul susține că poate riposta

Aceştia spun că sunt pregătiţi pentru orice ameninţă SUA. Au văzut deja unele dintre acestea, inclusiv atacuri asupra instalaţiilor lor energetice în ultimele zile, aşa că spun că o parte din ceea ce ameninţă el a fost deja în curs de desfăşurare, potrivit News.ro.

Şi spun, de asemenea, că au mijloacele şi capacitatea de a riposta dacă aceste ameninţări sunt puse în aplicare. Iranul ameninţă că va ataca aceleaşi instalaţii din regiune, în special Israelul.

Deci, aceasta este, în esenţă, ideea care este reiterată aici iar şi iar. Se spune că Iranul a dovedit că are capacităţile necesare, contrar a ceea ce spun SUA, şi că încă mai poate riposta; încă poate provoca durere duşmanilor săi şi îşi poate apăra ţara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰