Oala de ciorbă nu se mai face acasă, acum se cumpără de la restaurant sau de pe internet. Cine nu vrea să piardă timp în bucătărie apelează la preparatele gata făcute. Ciorba se vinde acum şi la găleată sau chiar în pungă. Iar cererea e în creştere.

Rădăuţeană, cu perişoare sau simplă, cu legume - gustul ciorbei parcă e altfel când nu mai irosim timp în bucătărie. Restaurantele au urmat trendul şi au scos pungi pe care le putem lua acasă.

Ca să aibă un termen mai mare de valabilitate, preparatul trece printr-un proces de pasteurizare.

"Termenul de valabilitate şi prospeţimea rămân constante. Sunt nişte produse care se adresează în special familiilor, şi pentru diverse ocazii, cine vrea să înceapă o masă de prânz cu prietenii cu o ciorbă bună, poate comanda aceste ciorbe chiar şi pe platformele de livrare", a explicat Silviu Marin, manager procese ciorbărie.

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"Sunt grozave, sunt sănătoase. Orice concept sănătos funcţionează tot timpul", a precizat un cumpărător.

Fabrica de ciorbă care s-a extins până în Capitală şi pe litoral

Pentru că a simţit potenţialul, un braşovean şi-a deschis o mică fabrică unde pregăteşte mai multe sortimente de ciorbă la pungă. Cererea a fost atât de mare încât s-a extins şi în Capitală, dar şi pe litoral.

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"Ciorba gătită autentic, dar în mod industrial e soluția pentru acasă cu siguranță. Avem o rețetă de ciorbă de burtă extrem de clasică. Toate rețetele sunt autentice familiei mele", a declarat Valentin Şoneriu, administrator firmă catering.

Ciorba pentru acasă se vinde şi la găleată

Şi restaurantele mari din Capitală vând ciorbă pentru acasă, la găleată.

"În restaurantele cu specific tradiţional din Capitală, oala cu ciorbă pentru acasă arată aşa. Are în jur de două kilograme 400, găsim mai multe sortimente, iar preţurile pornesc de la 100 de lei", potrivit lui Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Ciorbele în cantități mari se vând şi în marile magazine sau în hipermarketuri online.

Cât costă, de fapt, confortul unei ciorbe gata făcute

"Cel mai popular produs este ciorba de perişoare de pui la doi litri, care în luna mai a înregistrat creşteri de 15% în vânzări faţă de luna anterioară. 1 din 2 clienţi cumpără produse din categoria gata de consum", a subliniat Matei Bădescu, director de achiziţii supermarket online.

Cine vrea să facă economie de bani, nu şi de timp, își poate pregăti ciorba acasă. Opt porţii de ciorbă pui a la grec sunt cu 40 de lei mai ieftine dacă sunt gătite în propria bucătărie.