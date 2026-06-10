Alimentul pe care mulți părinți îl evitau de teama alergiilor s-ar putea dovedi, de fapt, un aliat important. Potrivit unui nou studiu australian, introducerea ouălor în alimentația copiilor înainte de șase luni este asociată cu o reducere de peste 17 procente a cazurilor de intoleranţă la ou. În România, unul din trei copii dezvoltă o formă de alergie.

Băieţelul lui Gabriel, acum în vârstă de un an, a dezvoltat o alergie la ou la scurt timp după primele gustări care conțineau acest aliment. Câteva bubițe apărute în jurul gurii au fost primul semnal de alarmă.

"Cu ou am început în nişte brioșe, preparate foarte bine, la 45 de minute. Am făcut un test prin care l-a ieșit pozitiv la albuș și la gălbenuș de ou", a spus Gabriel.

Tatăl a revenit la alergolog, la recomandarea pediatrului: "Facem vaccinul ROR, care am înțeles că, conține albuș de ou. Și ne-a spust pediatra să venim să vorbim cu alergologul."

Articolul continuă după reclamă

Statisticile arată că peste 35% dintre copii dezvoltă diferite forme de reacții alergice.

Când ar trebui introdus oul în alimentaţia bebeluşilor, potrivit specialiştilor

Cei mai mulţi încep diversificarea la şase luni cu legume şi mai târziu introduc ouăle în alimentaţia copiilor.

"Cu ea am început diversificarea de pe la șase luni. Și treptat i-am introdus din alimente, am început cu legumele, dar am încecut să-i dau și ou. Cred că cam pe la șapte luni. Și combinam, nu cum se spunea înainte, să începi cu o legumă, să stai trei". "La şase luni, dar am început cum mi-a zis doamna pediatru cu morcov, cu cartof", au spus părinţii.

Cele mai noi cercetări arată că expunerea timpurie la alimente alergene, cum sunt ouăle sau nucile ajută sistemul imunitar să le recunoască și să le tolereze. Rezultatul: un risc mai mic de alergii pe termen lung.

Cum trebuie pregătit oul pentru bebeluşi. Recomandările medicilor

Din punct de vedere alergologic copiii de 4-6 luni pot consuma un ou la 2-3 zile, cei de 5 ani un singur ou pe zi, iar în cazul adulților sunt permise două ouă în fiecare zi.

În cazul bebeluşilor, diversificarea începe cu gălbenuşul, care nu trebuie să fie crud.

"Ou preparat termic la cuptor, cel puțin 20 de minute, la cel puțin 200 de grade", a declarat Adina Neculae, alergolog.

Alergia la ou poate fi depistată prin teste cutanate sau analize de sânge.