Curtea Supremă a SUA respinge recursul lui Trump împotriva condamnării privind agresarea unei scriitoare

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins recursul depus de președintele Donald Trump împotriva condamnării civile care îl obligă să îi plătească scriitoarei E. Jean Carroll despăgubiri de cinci milioane de dolari. Decizia lasă în vigoare verdictul prin care Trump a fost găsit răspunzător pentru agresiune sexuală și defăimare în cazul care datează din anii '90.

Anunţul Curţii nu cuprinde nicio motivaţie.

La 9 mai 2023, un tribunal civil din Manhattan a stabilit că actualul preşedinte al Statelor Unite se face vinovat de o "agresiune sexuală" a acestei foste cronicare de presă într-un mare magazin newyorkez, în 1996.

El a fost condamnat la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dar a formulat recurs. Instanţa care a judecat acest recurs nu a probat infracţiunea de viol, dar a menţinut totuşi sentinţa anterioară şi i-a dispus lui Trump să-i plătească lui Jean Carroll 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală şi 2,98 de milioane pentru defăimare.

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În lipsa probelor, instanţa s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile câştigate de Donald Trump în 2016 şi în care el s-a lăudat că a agresat sexual femei. Coroborând această înregistrare cu acuzaţii asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds şi Natasha Stoynoff, tribunalul a estimat rezonabil să considere că Trump "s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte şi neconsimţite faţă de femei pe care abia le cunoştea".