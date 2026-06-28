11 morţi, după ce un avion s-a prăbuşit în estul Franţei. Aeronava aparţinea unei şcoli de paraşutism

Un avion civil s-a prăbușit duminică în estul Franței, în apropiere de oraşul Nancy. În urma incidentului, 11 persoane şi-au pierdut viața, potrivit autorităților locale, conform Agerpres.

În accident şi-au pierdut viaţa cei zece pasageri şi pilotul aeronavei, a afirmat prefectul Yves Seguy într-o conferinţă de presă, anunţând sosirea la faţa locului a ministrului de interne, Laurent Nunez.

Accidentul aviatic s-a produs în oraşul Tomblaine, a anunţat prefectura locală, precizând că avionul aparţinea unei şcoli de paraşutism. Pilotul şi toţi cei zece pasageri, cinci cursanţi şi cinci instructori, au murit, potrivit sursei citate.

Aeronava decolase cu puțin timp înainte de pe aerodromul Nancy-Essey și s-a prăbușit în apropierea aeroportului, din motive care nu au fost stabilite deocamdată.

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Pentru ce decolase avionul

Potrivit presei locale, avionul transporta un grup de persoane care participau la o activitate de parașutism, însă autoritățile nu au confirmat oficial identitatea sau statutul victimelor.

Prefectura departamentului Meurthe-et-Moselle a activat centrul operațional de criză pentru coordonarea intervenției, iar la locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și personal medical.

Zona a fost izolată, iar operațiunile de intervenție și cercetare au continuat pe parcursul zilei.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului, fără a oferi, până în prezent, informații privind o posibilă defecțiune tehnică sau alte circumstanțe care ar fi putut provoca prăbușirea aeronavei.

Accidentul este unul dintre cele mai grave produse în Franța în acest an în domeniul aviației civile.