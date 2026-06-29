Fată de 17 ani, găsită moartă într-o valiză, în Thailanda. Suspectul australian se "pregătea să fugă din ţară"

Polițiștii din oraşul Pattaya din Thailanda au găsit-o pe tânără "înghesuită" într-o valiză aruncată lângă o linie de cale ferată, sâmbătă dimineața.

Poliţia thailandeză a declarat că l-a arestat pe Simon Peter Carman la Aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok în legătură cu decesul, în timp ce acesta se "pregătea să fugă din ţară", potrivit News.ro.

Acesta neagă acuzaţiile. Totuşi, într-un mesaj transmis familiei victimei după arestarea sa, Carman a spus: "Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat fiicei dumneavoastră. A fost ceva ce nu am putut controla".

Poliţia oraşului Pattaya a declarat că adolescenta de 17, Tunchanok Donhomla, ani fusese dată dispărută vineri, la ora locală 17:00.

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Bărbatul a ieşit cu valiza din bloc

Într-o declaraţie publicată pe reţelele sociale, poliţia a precizat că a analizat imaginile de pe camerele de supraveghere care ar fi arătat cum Carman a intrat într-un bloc de apartamente împreună cu Donholma joi, la ora locală 03:34. Târziu în acea seară, el a ieşit singur "purtând o valiză mare".

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Comunicatul precizează că suspectul a pus valiza pe o motocicletă înainte de a se îndrepta spre o linie de cale ferată.

Poliţiştii l-au interogat şi l-au arestat pe Carman pe aeroportul din Bangkok, situat la aproximativ 150 km nord de Pattaya, sâmbătă la ora locală 01:15. Cadavrul dezbrăcat al adolescentei a fost găsit într-o valiză aproximativ 15 minute mai târziu, a precizat poliţia.

Tunchanok Donhomla, alintată "Cake", era copilul unic al unei familii din provincia Kalasin.

Carman a negat acuzaţia de omor, precum şi alte acuzaţii legate de mutarea sau ascunderea cadavrului şi de răpire a unui minor în scopuri sexuale, susţinând că a acţionat în legitimă apărare.

Presa a relatat că suspectul a declarat poliţiei că a fost de acord să-i plătească lui Donhomla 1.000 de baht (30 de dolari americani) pentru servicii sexuale, dar că au avut o ceartă când s-au întors la apartamentul său şi el i-a oferit doar 500 de baht. Poliţia thailandeză a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC) că el a susţinut, de asemenea, că Donholma "a dispărut din cameră" în timp ce el dormea.

Într-un videoclip înregistrat în timpul arestului preventiv, suspectul a transmis un mesaj familiei lui Donholma, spunând: "Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat fiicei dumneavoastră. A fost ceva ce nu am putut controla. Ştiu că veţi fi foarte trişti, supăraţi, la fel şi eu". El a adăugat: "Vă rog să le spuneţi şi altor fete să fie atente".

Colonelul Anek Srathongyoo, şeful secţiei de poliţie din oraşul Pattaya, a declarat pentru ABC că suspectul "are zgârieturi de unghii pe tot corpul, ceea ce indică o luptă, dar el neagă că ar fi ucis-o".

Într-un alt clip video al poliţiei, Carman este întrebat despre urmele de zgârieturi. "Cred că e un păianjen; intră mereu pe aici", răspunde el.

Familia lui Donhomla a declarat pentru ABC că ea era singurul copil al familiei şi locuia cu tatăl şi mama vitregă în provincia Kalasin, la aproximativ 480 km nord-est de Pattaya. Adolescenta, a cărei poreclă era "Cake", le spusese părinţilor că voia să plece în vacanţă cu o prietenă şi plecase la Pattaya pe 16 iunie.

Mărturia părinţilor

Tatăl ei, Thongchai Donhomla, a declarat că este "profund îndurerat" de moartea fiicei sale. "Fiica mea nu avea mamă, aşa că, ori de câte ori voia ceva, îşi găsea singură o soluţie şi mă ajuta mereu şi pe mine", a spus el unui reporter local. Mama ei vitregă, Oradee Bussarakum, a spus: "Ne era frică. Speram doar să nu se întâmple ceea ce ne temeam. Acum avem ochii umflaţi de la atâta plâns. Vreau doar să fie executat. Am întrebat chiar şi poliţia dacă pot să-l lovesc, dacă pot să-l bat", a mărturisit ea.