De ce a căzut Guvernul de la Chișinău: Scandalul MoldATSA şi investigaţiile care au zguduit scena politică

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri, 3 iulie, demisia din funcție. Șeful Executivului de la Chișinău a transmis că nu își mai putea exercita atribuțiile în acord cu principiile și convingerile sale, fără să ofere însă detalii despre motivele concrete ale deciziei. Demisia premierului Moldovei, Alexandru Munteanu, vine pe fondul "Scandalului Moldatsa", care vizează nereguli în mai multe numiri la vârful companiei naționale moldovene de trafic aerian , în care este implicată inclusiv verişoara Maiei Sandu.

De ce a căzut Guvernul de la Chișinău. Tensiuni și controverse înaintea demisiei - Profimedia

"Azi îmi închei mandatul de prim-ministru", a anunțat Alexandru Munteanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a precizat că a acceptat funcția cu responsabilitate și cu intenția de a contribui la schimbarea în bine a Republicii Moldova, dar că a decis să plece în momentul în care a constatat că nu își mai poate exercita mandatul în conformitate cu propriile principii.

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Premierul demisionar le-a mulțumit miniștrilor, membrilor echipelor guvernamentale și tuturor celor care au lucrat, potrivit acestuia, cu profesionalism și bună-credință. Alexandru Munteanu a transmis că va continua să își servească țara indiferent de poziția pe care o va ocupa în viitor și indiferent dacă va activa în sectorul public sau în mediul privat.

"Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm", a mai scris acesta.

Ce este "Scandalul MoldATSA"

Munteanu nu a precizat dacă decizia sa este legată de neînțelegeri politice, de activitatea Guvernului sau de alte motive.

Mai multe investigații realizate de presa de la Chişinău au dezvăluit începând cu a doua jumătate a lunii iunie numiri controversate și salarii uriașe la compania de stat Moldatsa, care gestionează traficul aerian și furnizează servicii de navigație aeriană.

Printre persoanele vizate s-au aflat apropiați ai puterii și rude ale președintei Maia Sandu: două verişoare şi soţul uneia dintre ele.

Anchetele publicate de Ziarul de Gardă, Rise Moldova și TV8 au scos la iveală suspiciuni că directorul Moldatsa şi-a falsificat CV-ul iar purtătoarea de cuvânt, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei, angajată fără concurs, avea un salariu de 6.000 de euro pe lună. Dezvăluirile au stârnit mii de reacții critice în mediul online.

Maia Sandu a declarat că nu a avut nicio implicare în numirea rudelor sale și că nu a știut despre aceste decizii. Totodată, președinta și-a exprimat nedumerirea față de salariile mari acordate unor angajați ai companiei și a admis că autoritățile au eșuat în gestionarea situației.

În urma scandalului, cinci persoane și-au anunțat plecarea din funcții: directorul Moldatsa, purtătoarea de cuvânt a instituției, șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, directorul Agenției Proprietății Publice și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la conducerea Comisiei de economie, buget și finanțe din Parlament.