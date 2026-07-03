Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a dat demisia. Ce urmează după plecarea Guvernului

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia, la aproximativ opt luni de la preluarea mandatului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a explicat că a decis să renunțe la funcție deoarece consideră că nu își mai poate exercita atribuțiile în conformitate cu valorile și principiile sale.

"Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor - miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm", a transmis Munteanu.

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Alexandru Munteanu a devenit prim-ministru la 1 noiembrie 2025, după alegerile parlamentare din acel an, succedând Cabinetului condus de Dorin Recean. Propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Guvernul său a fost validat de Parlamentul de la Chișinău cu 55 de voturi și și-a asumat un program axat pe apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, scrie moldova1.md.

Printre principalele obiective ale Executivului s-au numărat majorarea salariului minim la 10.000 de lei, implementarea Planului de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro și încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Economist de profesie, profesor universitar și antreprenor cu experiență în domeniul investițiilor, Munteanu a revenit din Ucraina, unde locuise în ultimii ani, pentru a prelua conducerea Guvernului.

Ce urmează după demisie

Potrivit Constituției Republicii Moldova, demisia prim-ministrului atrage automat și demisia întregului Guvern.

Președinta Maia Sandu va desemna un premier interimar dintre membrii actualului Cabinet, care va asigura conducerea Executivului până la învestirea unui nou Guvern. În această perioadă, miniștrii își vor exercita doar atribuțiile administrative curente și nu vor putea adopta decizii cu impact major asupra politicilor publice.

Șefa statului va avea consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta va avea la dispoziție 15 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului Cabinet.

Guvernul este învestit cu votul majorității deputaților aleși, iar membrii săi își intră oficial în atribuții după depunerea jurământului în fața președintelui.

Dacă Parlamentul nu reușește să învestească un nou Guvern în termen de 45 de zile de la prima solicitare și respinge cel puțin două propuneri de Cabinet, președintele poate dizolva Legislativul și convoca alegeri anticipate. Constituția prevede însă că Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an și interzice această măsură în ultimele șase luni ale mandatului prezidențial sau în perioadele în care este instituită starea de urgență, de asediu ori de război.